Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kilis Yatırımlarına Devam Ediyor

Ülke genelinde yatırımlarına ara vermeden devam eden Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Kilis'te özellikle su alanında yeni tesisler açarak vatandaşa hizmet vermeyi sürdürüyor.

Şehirlere içme suyu temin eden, zirai arazileri modern sulama tesisleri ile suya kavuşturan, insanı ve toprağI taşkın zararlarından koruyan Orman ve Su İşleri Bakanlığı Kilis'e yeni tesisler kazandırmaya devam ediyor. 1 Ocak - 31 Aralık 2017 tarihleri arasında Kilis'te 1 adet içme suyu tesisini hizmete açan Orman ve Su İşleri Bakanlığı bu tesisler için 1 milyon 600 bin TL tutarında harcama yaptı. Tamamlanan Resul Osman Dağı Mesire Alanı İçme Suyu Tesisi ile yılda 360 bin metreküp içme suyu temin ediliyor.

"Kilis'te Büyük Yatırımlara İmza Attık"

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Kilis'te büyük yatırımlara imza attıklarını kaydederek şunları söyledi, "Bakanlık olarak hangi şehrimizin neye ihtiyacı varsa belli bir planlama çerçevesinde yatırım yapmaya ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalışıyoruz. Kilis'te geçtiğimiz yıl 1 adet tesisi hizmete açtık. Burada halihazırda devam eden projelerimiz var. Bu projelerle zirai arazilerimizi suya kavuşturmaya, vatandaşlarımızı ve toprağımızı muhtemel taşkın zararlarından korumaya devam edeceğiz." - KİLİS