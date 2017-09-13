Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: "Bu millet üzerinde sürekli oyun var"



ANKARA - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sakarya Zaferi'nin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı ile toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.