Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: "Bu Millet Üzerinde Sürekli Oyun Var"
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: "Bu millet üzerinde sürekli oyun var"ANKARA - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sakarya Zaferi'nin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı ile toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu: "Bu millet üzerinde sürekli oyun var"
ANKARA - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Sakarya Zaferi'nin 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı ile toplu temel atma ve açılış törenine katıldı.