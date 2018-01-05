Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: "Uludağ'a bol para harcayan turistleri çekmeliyiz"

'Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı' başladı

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu:

"Turizmcilere ne gerekiyorsa vermek bizim boynumuzun borcu"



BURSA - Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da turizmin bütün yıla yayılması maksadıyla düzenlenen 'Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı' başladı. Çalıştayda konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Buraya kaçak, uydurma şeyler yapılmış. Tuvalet izni almış, otel yapmış. Bunların gereğini yaptık. Yeni projeler çok güzel. 12 tesisin temelini atacağız. Uludağ'a çok para harcayacak turistleri çekmek gerekir. Her türlü desteğe hazırız. Uludağ'ı birlikte yöneteceğiz" dedi.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, turizmin bütün yıla yayılması için yapılacak çalışmalar 'Dört Mevsim Uludağ Çalıştayı'nda masaya yatırılıyor. Çalıştay Uludağ Bof Otel'de başladı. Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu ile Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun yanı sıra Bursa Valisi İzzettin Küçük, milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş ve davetlilerin yer aldığı çalıştayda, iki gün boyunca Uludağ'ın geleceğine yönelik yol haritası belirlenecek.

9 otelden 5'inin yenilenmesi onaylandı

Çalıştayda Uludağ'ın 12 ay turizme hizmet etmesinin sağlanması amaçlanırken bölge, spor sağlık ve kongre turizmine açılacak. 9 otelden 5'inin yenilenmesi onaylanırken, 41 bin metrekare alandaki yıkım ise tamamlandı. Bölgeye yapılacak 4 otel ile birlikte misafir kapasitesinin artması hedeflenirken, Uludağ'ın ayrıca trekking, kampçılık, eko turizm kongre ve spor turizmine de daha elverişli hale getirilmesi de amaçlanıyor.

Çalıştay iki gün sürecek

İki gün sürecek çalıştaydaki oturumlarda yönetim modelinin belirlenmesi, marka değerinin artırılması ve pazarlama stratejisi, turizm çeşitliliğinin artırılması, turizm tesisleri ve işletmelerin geliştirilmesi, altyapı hizmetlerinin güçlendirilmesi, Uludağ Milli Parkı'nın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilir kullanım stratejileri ile spor aktivite alanlarının geliştirilmesi konuları ana gündem olarak ele alınacak.

"Turizmcilere ne gerekiyorsa vermek bizim boynumuzun borcu"

Çalıştayın ilk gününde konuşan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bursa'ya gönül bağının olduğunu belirterek, "Bursa bana çok şey öğretti. Bursa'ya vefa borcumu ödemem gerekiyor. Tamamıyla ödemiş değilim, ama yapacağız. Daha önceki toplantıda böyle bir çalıştay için teklif gelmişti. Sizlerin tavsiyeleri bizim için önemlidir. Ne gerekiyorsa yapmak bizim boynumuzun borcudur. Uludağ'ın ayrı bir önemi var. Geçen sene Cumhurbaşkanımız Bakanlar Kurulu'nda bu meseleyi dile getirdi. Turizmcilere her türlü desteğin verilmesi gerektiğini söyledi. Bu çalıştayda alınan kararları değerlendireceğiz. Orman Su İşleri Bakanlığı olarak turizmcilere ne gerekiyorsa vermek bizim boynumuzun borcu. Uludağ'a çok para harcayacak turistleri çekmek gerekir. Orman Su İşleri Bakanlığı olarak her türlü desteğe hazırız. Uludağ'ı birlikte yöneteceğiz" dedi.

"Bursa'ya çok önem veriyoruz"

'Bursa büyürse Türkiye büyür' diyen Bakan Eroğlu, "Uludağ'da turizm gelişirse Türkiye'de de turizm gelişir. Burada çok güzel şeyler yapıldı. Uludağ'da master planı hazırladık. Burası kamu kurumlarının yatakhanesi değil. Bu yanlış bir politika. Kim olursa olsun, bütün kamu binaları yıkılacak. Bizim DSİ vardı, 'eğitim yapıyoruz' dediler, 'eğitimi başka bir yerde yapın' dedik, orayı yıktık. Kaçak, uydurma şeyler yapılmış. Tuvalet izni almış, otel yapmış. Bunların da gereğini yaptık. Yeni projeler çok güzel. 12 tesisin temelini atacağız. Sarıalan'da derme çatma binalar vardı. Çöp kutusu dahil estetik olacak. Ağaç kesmeden aralarına Orman Köşkleri'ni yaptık. Burada bazı eksikler var. Kongre oteli, yer altı otoparkı, buradaki pistlerin de uluslararası standartlara uygun olması lazım. Dünyadaki en güzel kayak merkezi burada olacak. Kongre merkezi, spor merkezi, sağlık merkezi burada olacak. Eksikler varsa beni tenkit etmekle başlayın. Önümüzdeki yıl ocak ayında dünyada tanınmış liderleri çağırarak bir zirve yapalım dediler. Uludağ zirvesi olsun. İsmi için de bir şeyler düşündük. Arkadaşlara bununla ilgili talimat verdik. Finansman konusu önemli. Bu konuda çok önemli atılım yaptık. Buradaki otellerin yenilenmesi için bir çalışma yapılacak. Tanıtım eksikliği de var. Bir grup da tanıtıma önem verecek. Bir logoyla 'Uludağ bu' diyeceğiz. Bursa'ya çok önem veriyoruz" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, Bakanlık olarak Bursa'ya yapılan hizmetler ile ilgili de bilgi verdi. Eroğlu, Bursa'daki yeşil şehir konseptini tekrar oluşturmak adına bütün sokakların, okul bahçelerinin, hastane yollarının yeşillendirmesi için bu yıl seferberlik ilan edileceğini de dile getirdi.

Çavuşoğlu: "Bursa için yeni bir kapı aralanıyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu da yapılacak çalıştay neticesinde sonuç bildirgesinin hükümete yol göstereceğini ve ülkeye değer katacağını söyledi. Uludağ'ın bir tek unsuru ile ele alınacak bir yer olmadığını ifade den Çavuşoğlu, "Uludağ şimdiye kadar kış turizmi ile anılmış. Yazın buraların cıvıl cıvıl olduğunu görüyoruz. Bursalıların zevk içinde bulunduğu bir yer. Bursa'nın bu harikasını bütün dünyaya sunalım, bundan Bursa kazansın. Uludağ'a mahsus 171 endemik bitki var. Bursa'daki fiziki mekanların dönüşüm süreci, dağın kendi şartlarına uygun tasarlanması çok önemli. Pistlerin uluslararası standartlardan yoksun olduğu bilgisini almıştık. Bugün Alp'lerde ne varsa aynısını buraya gerçekleştirmenin kararını verdik. Bursa için yeni bir kapı aralanıyor. Bir turizmci arkadaşımız su parasının yüksek olduğunu söyledi. Belediye başkanımız yüzde 10 indirim yapıldığını söyledi ama bir yüzde 10 daha gerekiyor. Önümüzdeki aydan itibaren o da olacak" dedi.