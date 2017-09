Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Muğla'da Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Muğla'nın Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ndeki orman yangınıyla ilgili, "Devletimiz gereken her türlü desteği verecektir. Evi yananlara gerekli maddi imkan, yiyecek, içecek hemen gönderildi. Yanan evlerle alakalı çalışmalar da tabi yapılacak. Devletimiz güçlüdür, merak etmeyin gerekeni yaparız." dedi.



Bakan Eroğlu, toplu açılış töreni ve Muğla Valiliğini ziyareti sonrasında, 6 Eylül'de çıkan orman yangınının ardından Menteşe ilçesi Zeytinköy Mahallesi'nde incelemelerde bulundu, köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya geldi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın "geçmiş olsun" dileklerini ileten Eroğlu, yangının başladığı andan itibaren devletin tüm imkanlarını bölgeye seferber ettiğini bildirdi.



Zeytinköy'ün bir Yörük köyü olduğunu ve Yörüklerin vatana milletine bağlı insanlar olduğunu belirten Eroğlu, kendisinin de eski Yörük Türkmen beyi torunu olduğunu ve bölgedeki vatandaşların acılarını paylaşmak için geldiğini ifade etti.



Zeytinköy'de çıkan yangının ardından canla başla bir mücadele yürütüldüğünü ifade eden Eroğlu, "Tabi burada bir yangın çıktı. Yangında orman teşkilatı, belediyelerimiz, bütün kamu kurumları, AFAD, Kızılay, yani aşağı yukarı herkes o gün buradaydı. Ben de özelikle hem Ankara'dan yangın hareket merkezinden takip ettim hem de çok tecrübeli bir genel müdür yardımcımı ve aynı zamanda yangın daire başkanını buraya gönderdim. Çünkü buradaki yangının çok daha büyüme ve başka köylere de sirayet etme durumu vardı." diye konuştu.



- "Tek tesellimiz hiçbir can kaybı olmaması"



Yangın çıktığında nemin çok düşük ve kuvvetli rüzgar olduğunu vurgulayan Eroğlu, şöyle konuştu:



"Rüzgarda maalesef şansızlık yaşadık ve rüzgar sürekli yön değiştiriyordu. Hatta arkadaşlarımızın çoğu da maalesef yanma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Burada biz 4 uçak, 13 helikopter, 12 dozer, 152 arazözü çalıştırdık. Sadece Muğla bölgesinde değil, civar illerden de bütün takviye güçlerini gönderdik. Çünkü Allah korusun çok daha büyük bir felaket olabilirdi. Aşağı yukarı 760 personelimiz görev yaptı. Ormancılarımız göğüslerini siper etti. Neden? Burada bir can kaybı olmasın diye. Belki mal kaybı oldu. Ama bizim burada tek tesellimiz hiçbir can kaybı olmaması. Can kaybı olduğu zaman yüreğimiz adeta sızlıyor."



Eroğlu, bölgede hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini 50 kadar ev, ahır, depo yandığını ancak net rakam vermenin şu an için doğru olamayacağını kaydetti. Eroğlu, yangında hayvan ve arı kovanlarında da kayıplar yaşandığını anımsattı.



Kendileri için tek tesellinin can kaybı yaşanmaması olduğunu yineleyen Eroğlu, "Devletimiz gereken her türlü desteği verecektir. Zaten evi yananlara gerekli maddi imkan, yiyecek, içecek hemen gönderildi. Bildiğim kadarıyla 3'er bin lira kadar da ilk bir yardım desteği verildi. Yanan evlerle alakalı çalışamalar da tabi yapılacak. Devletimiz güçlüdür. Merak etmeyin gerekeni yaparız. Yangının çıktığı geceden itibaren bütün devlet birimleri buradaydı." diye konuştu.



Zeytinköy'e Orköy'den destek



Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, yanan alanlarla ilgili çalışma yapılacağını belirterek, "Arkadaşlara şunu söyledim. Burası eski orman köyü. Zeytinköy bizim köyümüz. Buraya bakacağız. Orman Genel Müdürümüz, bölge müdürümüz, şeflerimiz burada. Durumu bizzat göreceğiz ve her türlü çalışmaları yapacağız. Bir defa bu köydeki vatandaşlara ORKÖY'den destek vereceğiz. Süt koyunculuğu süt sığırcılığı, arıcılık, ayrıca bu civardaki orman alanlarında gelir getirici türler dikerek 3 yıl her türlü masrafı bize ait sizlere sertifika vereceğiz. Bu köyle alakalı hasarları kısa zamanda gidereceğiz." dedi.



"İmara açılması gibi bir şey söz konusu değil"



Çıkan yangınların bir çoğunun insan kaynaklı olduğuna dikkati çeken Eroğlu, yangının kendiliğinden çıkmadığını, ihmal neticesinde yangının çıktığını söyledi.



Eroğlu, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Allah bir daha böyle acı, keder göstermesin. Allah'a şükür can kaybı olmadı. En çok buna dikkat ettik. Diğer kayıpların telafisi kolaydı ama can kaybının telafisini yerine getirmemiz mümkün değil." diye konuştu.



Bölgede gerekli her türlü çalışmanın yapılacağını ve bölgeye her türlü yardımın verileceğini vurgulayan Eroğlu, "Yarın Bakanlar Kurulu'nda da Zeytinköy'deki yangınla ilgili rapor sunacağım." dedi.



Konuşmanın ardından Bakan Eroğlu, bir süre vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.



Bir vatandaşın "Yanan alanlar imara mı açılacak?" sorusuna Bakan Eroğlu, "Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil. Yanan alanlar kesinlikle başka maksatla kullanılmayacak. İmara açılması gibi bir şey söz konusu değil. Biz çalışmalar tamamlandıktan sonra en kısa sürede bu alanları ağaçlandıracağız. Burası köylünün malı. Bölgede özellikle köylüye gelir getirici ağaçlar dikip bal ormanları oluşturacağız." açıklamasında bulundu.



Eroğlu ve beraberindekiler daha sonra yangında evleri zarar gören ailelerin barınması için oluşturulan konteynerlerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Programa, Muğla Valisi Esengül Civelek, AK Parti Muğla Milletvekilleri Nihat Öztürk, Hasan Özyer, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Orman Bölge Müdürü Mehmet Çelik, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, orman teşkilatı personeli ile vatandaşlar katıldı.