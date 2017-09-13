Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Karabük'e Geliyor

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu bir dizi ziyaret ile toplu açılış ve temel atma programı için Karabük'e geliyor.



AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, 15 Eylü Cuma günü Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun Karabük'e geleceğini bildirdi.



Saylar, Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun, 15 Eylül Cuma günü Karabük'e gerçekleştirileceği ziyaret kapsamında DSİ tesisleri toplu temel atma ve açılış merasimi ile Orman köylülerine kullandırılan



Gelir getirici tür ve Orköy Kredi Sertifikaları Dağıtım merasimine katılacağını söyledi.



Saylar, hükümet olarak özellikle DSİ tarafından Karabük'e baraj ve göletler anlamında devasa yatırımların yapıldığını ve devam eden projelerin olduğunu da ifade ederek Cuma günü kent meydanın yapılacak etkinliğe tüm halkı davet etti. - KARABÜK