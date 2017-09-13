Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Karabük'e Gelecek

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun Karabük'e gelecek.



AK Parti Karabük İl Başkanı Timurçin Saylar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eroğlu'nun Cuma günü Karabük'e geleceğini söyledi.



Eroğlu'nun açılışlar yapacağını anlatan Saylar, "Valilik belediye ve partimizi ziyaret edecek. Toplu temel atma ve açılış merasimi ile orman köylülerine kullandırılan gelir getirici kredi sertifikaları dağıtım merasimine katılacak. Kent meydanında yapılacak temel atma ve açılışlara tüm halkımızı davet ediyoruz."