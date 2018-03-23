Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Maalesef şer güçler hep birlikte plan yapıyor. Geçmişte çatı kurdular ve çatı üzerlerine düştü. Şimdi de yeni bir çatı kurmaya çalışıyorlar ama onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Allah bu millete yardım ediyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Eroğlu, AK Parti İl Başkanlığınca termal otelde düzenlenen "Vefa Yemeği" programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teşkilat mensuplarına hitap etti

Program sırasında Bakan Eroğlu'nu cep telefonuyla arayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşkilat mensuplarına hitap etti.

Yemeğe katılanların Regaip Kandili'ni kutlayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rabbim, daha nice Regaiplerle bizleri müşerref kılsın. Ömrümüzü Regaiplerle taçlandırsın diye dua ediyorum. Bu noktada özellikle önümüzdeki Mart yerel seçimleri, ardından Kasım milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları olarak azimle, kararlılıkla çok daha fazla çalışmayı ortaya koymamız lazım. Ben de bugün İstanbul'da üç tane ilçe kongremizden geliyorum. Önce Bağcılar, ardından Güngören, şimdi de Beyoğlu'nu bitirdim. Şimdi eve geçiyorum. Yarın inşallah, Samsun ve Ordu il kongrelerini yapacağız. Öbür gün de Giresun ve Trabzon il kongrelerini yaparak süratle büyük kongremize ilerleyeceğiz. Afyonkarahisar'ımızı tebrik ediyor ve başarılar diliyorum."

Ardından partililere hitap eden Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok isabetli kararlar aldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ileri görüşlü, feraset sahibi bir lider olması sayesinde Türkiye'nin etrafının kuşatılamadığını ifade eden Eroğlu, "Batı'nın büyük bir planı var ama Allah'ın izniyle dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan, bu planı bozuverdi. Bakın orada ne tüneller açmışlar. Bizim bildiklerimizi bilseniz, bir dakika dahi uyumanız mümkün değil." diye konuştu.

Eroğlu, Türkiye'nin İslam'ın son kalesi olduğunu, dünya üzerindeki tüm Müslümanların Türkiye'ye dua ettiğini anlattı.

"Şer güçler plan yapıyor"

Türkiye'nin önünde 2019 seçimleri olduğunu hatırlatan Eroğlu, bu seçimin sistem değiştiği için önceki seçimlerden daha önemli olduğunu vurguladı.



Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, yapılacak seçimlerin ehemmiyetinin farkında olunması gerektiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sistem değişirse eğer, bunca elde edilen kazanımlar ve milletin şahlanışı tamamen feda edilir. Maalesef şer güçler hep birlikte plan yapıyor. Geçmişte çatı kurdular ve çatı üzerlerine düştü. Şimdi de yeni bir çatı kurmaya çalışıyorlar ama onların bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var. Allah bu millete yardım ediyor. Bundan hiç şüpheniz olmasın."

Programa Eroğlu'nun yanı sıra AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ile Hatice Dudu Özkal, AK Parti İl Başkanı İbrahim Yurdunuseven ve çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.