Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu büyük hedeflerle Türkiye'nin 2023 yılında dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasına yükseleceğini belirterek, "İstanbul'un fethinin 600. yılını kutladığımızda yani 2053'te gençlerimiz şanlı bayrağımızı daha da yükseğe dikecekler. Malazgirt Zaferi'nin bininci yıl dönümünde Allah'ın izniyle Türkiye küresel bir güç olacak. Bu milletin bahtı açık. Biz yükselişteyiz. Bizim önümüzü kesmek isteyenler inişte." dedi.

Eroğlu, Kuyucak Cumhuriyet Meydanı'nda Nazilli, Kuyucak ve Buharkent İçme Suyu Arıtma Tesisleri temel atma töreninde, pazar günü 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103. yılının idrak edileceğini hatırlattı.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de destan yazdığına işaret eden Eroğlu, "Onlarla gurur duyuyoruz. Onlar birer kahramandır. Şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimiz oldukça, kahraman millet ayakta oldukça bu şanlı bayrak bu topraklarda ilelebet dalgalanacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

"Türkiye büyümeye devam edecek*

Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini vurgulayan Bakan Eroğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu büyük hedeflerle 2023 yılında ülkemizi dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasına yükselteceğiz. İstanbul'un fethinin 600. yılını kutladığımızda yani 2053'te gençlerimiz şanlı bayrağımızı daha da yükseğe dikecekler. Malazgirt Zaferi'nin bininci yıl dönümünde Allah'ın izniyle Türkiye küresel bir güç olacak. Bu milletin bahtı açık. Biz yükselişteyiz. Bizim önümüzü kesmek isteyenler inişte."

Terör örgütlerini lanetleyen Eroğlu, "FETÖ, PKK, PYD, DEAŞ gibi ne kadar terör örgütü varsa Allah onlardan korusun. Bu terör örgütlerine silah veren, destek veren bütün devletleri de ya Rabbi haritadan siliver." dedi.

"İnsanın babası bunu yapmaz"

Temeli atılan tesisin 108 milyon liraya mal olacağını aktaran Eroğlu, "Nazilli, Buharkent ve Kuyucak'a geldiğim zaman dediler ki bizim su sıkıntımız var. Talep edildikten sonra biz her türlü yaparız. Karacasu Dandalaz Barajı'ndan aldığımız suyla çok ileri bir içme suyu arıtma tesisi yapıyoruz. Buradan alacağımız suyu en doğuda Buharkent en batıda Nazilli İsabeyli'ye Kuyucak'a kadar vereceğiz. Yıllık 10,73 milyon metreküp içme suyu temin edilecek. 2050 yılına kadar Allah'ın izniyle su sıkıntısı olmayacak. Aydın'a hizmetler artarak devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.

Eroğlu, Aydın'da erozyon için çalışma yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aydın'da dağların dik olması nedeniyle erozyon söz konusu. Bu konuda Aydın'ı pilot il seçerek çalışma yaptık. Diyelim ki sizin yamaçta toprağınız varsa biz oranın teraslamasını ücretsiz yapacağız. Mesela araziniz var ekip dikemiyorsunuz yüzde 65'ini bize hibe edin, istediğiniz şekilde biz ağaçlandıralım. 10 bin lira harcıyorsak 6 bin 500 lirası devlet babadan. Devletin ormanlık arazisinde sizlere gelir getirici ağaçlar dikeceğiz. 3 yıl bakımı, masrafları devlete, geliri 49 yıl sizlere ait olmak üzere teslim edeceğiz. İnsanın babası bunu yapmaz ama devlet baba yapar. Kura ile taksim ediyoruz."

Konuşmaların ardından orman mahallelerine kullandırılan Gelir Getirici Tür ve Orköy Sertifikaları dağıtım töreni düzenlendi.

Törene AK Parti Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Mehmet Erdem, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulisi Arat, İl Emniyet Müdürü Rahmi Baştuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Selahattin Acara, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen,Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, davetliler ile vatandaşlar katıldı.