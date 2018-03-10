Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Batı aşağı yukarı 200 yıldır bir plan uyguluyor. Türkleri Avrupa'dan atmak, arkasından Anadolu'dan atmak şeklinde bir plan. Planın da hedefi şu, böl, parçala, yut." dedi.

Edirne Asker Hastanesi Şehitliği'ni ziyaret ederek, şehit dedesi ve tüm şehitler için dua eden Eroğlu, ardından AK Parti Edirne İl Başkanlığı'nda düzenlenen Siyaset Akademisi'nin ilk dersine katıldı.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Afrin'de mücadele eden kahraman Mehmetçiğe Edirne'den selam gönderdi.

Şanlı Türk bayrağının ilelebet dalgalanması için şehit olan Mehmetçiğe Allah'tan rahmet dileyen Eroğlu, "Biliyorsunuz şehitler ölmez. Cenabı Allah Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor, 'Siz Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin, bilakis onlar diridir, biz onları zırhlandırırız, siz bilemezsiniz.' Dolayısıyla şehitler ölmez. O bakımdan gazilerimize de Allah'tan şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin üzerinde büyük bir hesap ve plan olduğunu belirten Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

"Batı aşağı yukarı 200 yıldır bir plan uyguluyor. Türkleri Avrupa'dan atmak, arkasından Anadolu'dan atmak şeklinde bir plan. Planın da hedefi şu, böl, parçala, yut. Yani bölmek, parçalamak, yutmak. Bu plan Osmanlı Devleti zamanında uygulandı. Şimdi de planın devamı uygulanıyor. Cenabı Allah onların hesaplarını alt üst edecek. Çünkü onların bir hesabı varsa Cenabı Allah'ın da bir hesabı var. İşte sizler sayesinde buradaki kardeşlerimi görünce, onların heyecanını görünce sizlerle gurur duyuyorum. Bu bayrak bu topraklarda ilelebet dalgalanacak. Merak etmeyin Afrin'de de Fırat Kalkanı'nda olduğu gibi orayı hainlerden, teröristlerden tamamen kurtararak, onları tamamen etkisiz hale getirip, orayı huzurlu bir şekilde gerçek sahiplerine teslim edeceğiz."

"Cumhurbaşkanımızın büyük vizyonu"

Siyaset akademisinin hayırlı olmasını dileyen Eroğlu, "Siyaset Akademisi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük vizyonu var hakikaten. Bir hikayemi anlatayım. Sayın Cumhurbaşkanımızla aşağı yukarı 1980'li yıllarda tanıştık. Doçenttim, Yıldız Teknik Üniversitesinde derse gitmiştim. Üniversitenin eski binasının önünde Yıldız durağı vardı onun önünde bekliyordum. Karşıya geçecektim. Bir araba durdu. Bizim yüksek lisans talebesidir diye beklerken. 'Nereye gidiyorsunuz' diye sordu. Karşıya gittiğimi söyledim. Arabaya bindim, 'Ben Recep Tayyip Erdoğan.' dedi. Öyle tanıştık. Gerçi zaten daha önce de tanıyorduk. O zaman gençlik kolları başkanıydı daha sonra il başkanı oldu." diye konuştu.

Eroğlu, İstanbul'daki çöp sorunu, su ve hava kirliğinin AK Parti döneminde çözüldüğünü kaydetti.

Siyaset Akademisi'ne, AK Parti Edirne Milletvekili Rafet Sezen, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ve partililer katıldı.