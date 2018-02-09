Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu Açıklaması

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "2019 seçimleri milletimizin tarihinde bir milat, bir dönüm noktasıdır. Hepimize çok önemli vazifeler düşüyor. Nitekim bu muhteşem yükseliş ve kalkınma hamlesiyle bayrağımız zirveye taşınacak. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için bu miladın çok rahatlıkla aşılması gerekiyor." dedi.

Bakan Eroğlu, partisinin Afyonkarahisar İl Teşkilatı'nda düzenlenen programda, AK Parti'li belediye başkanları ile il ve ilçe yöneticileriyle bir araya geldi.

Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, 17 Şubat'ta Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, partinin Afyonkarahisar 6. Olağan İl Kongresi'ne katılacağını söyledi.

AK Parti kongrelerinin bayram havasında geçtiğini ifade eden Eroğlu, "Önümüzdeki hafta teşkilatımızın bayramı var. Şimdiden bayramınız kutlu olsun." diye konuştu.

Eroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afyonkarahisar'a büyük önem verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Çünkü bu topraklar istiklalimizin kazanıldığı topraklardır. AK Parti tesadüfen değil bilerek Afyonkarahisar'da kuruldu. Genel Başkanımız da her zaman 'Biz Afyonkarahisar'dan yola çıkmıştık' diye ifade eder. Kendisi de bugüne kadar şehrimize her türlü desteği verdi. Afyonkarahisar'a yağmur gibi yatırımları yağdıran Cumhurbaşkanımızı inşallah büyük coşkuyla karşılayacağız."

"Dünyanın gözü Türkiye'de"

Gelecek yıl mahalli idareler seçimleri ile cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin yapılacağını anımsatan Eroğlu, bu seçimlerin AK Parti için çok önemli olduğunu dile getirdi.

Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu nedenle 2019 seçimleri milletimizin tarihinde bir milat, bir dönüm noktasıdır. Hepimize çok önemli vazifeler düşüyor. Nitekim bu muhteşem yükseliş ve kalkınma hamlesiyle bayrağımız zirveye taşınacak. 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin gerçekleşmesi için bu miladın çok rahatlıkla aşılması gerekiyor. Hem de gümbür gümbür aşılması gerekir. Bütün dünyanın gözü Türkiye'de. Çünkü Türkiye kabuğunu yırttı. Eskiden üçüncü, dördüncü ligde oynuyordu. Şimdi birinci ligde oynuyor. O bakımdan bunu mutlaka perçinlememiz gerekiyor."