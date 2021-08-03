Orman ve mesire alanları için özel ekipler kuruldu, cam şişeler toplandı
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Orman ve mesire alanları için özel ekipler kuruldu, cam şişeler toplandı

Orman ve mesire alanları için özel ekipler kuruldu, cam şişeler toplandı
Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen - Haberler | Güncel

ESKİŞEHİR'de, girişlerin olduğu ormanlar ile gece ateş yakmanın kısıtlandığı mesire ve piknik alanlarında olası yangınlara karşı özel ekipler kurularak, denetimler artırıldı.

ESKİŞEHİR'de, girişlerin olduğu ormanlar ile gece ateş yakmanın kısıtlandığı mesire ve piknik alanlarında olası yangınlara karşı özel ekipler kurularak, denetimler artırıldı. Odunpazarı Belediyesi ekipleri, kısa sürede mesire alanlarında doğal yangınlara neden olabilecek onlarca cam şişe ve çöp topladı.

Eskişehir Valiliği, Türkiye'nin farklı şehirlerinde çıkan orman yangınlarının ardından kentteki ormanlar için yeni tedbirler alarak, eylüle kadar girişleri yasakladı. Halkın piknik yaptığı mesire alanlarında ise 20.00- 09.00 saatlerinde ateş yakılmasına kısıtlama getirildi. Odunpazarı Belediyesi de bünyesindeki Eskişehir Kent Ormanı, Kocakır ve Akpınar mesire alanları için özel ekipler kurarak, denetimlerini artırdı. Ekipler, mesire alanlarında gün boyu kontroller yaparak, çöp toplamasının yanı sıra doğal yangınlara neden olabilecek cam şişeleri topluyor.

Odunpazarı Belediyesi'ne ait şirketin yönetim kurulu başkanı Muhittin Albayrak, kent ormanın 20 hektarlık alana sahip olduğunu ve kurdukları özel ekiplerle orman yangınlarına karşı tedbir aldıklarını söyledi. Halkın temiz ve nezih ortamda spor yapabilmesi için mesire alanı olarak kullanılan kent ormanını temiz tutmaya gayret ettiklerini kaydeden Albayrak, "Son günlerde ciğerlerimiz yanıyor, ormanlarımız yanıyor. Milyonlarca yılda kurulan ekosistem bir anda yok oluyor. İnsanların bunun yok olmasına göz yummaması lazım. Herkes karınca misali elinden ne gelirse yapmak zorunda. Orman yangınlarında en büyük neden ateş. Bu yakılan ateşlerin kontrollü bir şekilde yakılması ya da söndürülmesi gerektiğinden dolayı biz Orman Genel Müdürlüğü'ne yardımcı olmak için ancak biz karınca misali 'Faydamız olsun, ciğerlerimiz yanmasın' diye burada özel ekipler kurduk. Ekiplerimiz alanı dolaşıyorlar, izinsiz yakılan ateş varsa bunları söndürüyorlar veya halkımız gittikten sonra son kontroller yapılarak yanan ateşin kalamamasını sağlıyorlar. Halkımız bazen çöplerini bırakabiliyor. Bu çöplerin toplanması için özel bir ekiple bu insanlık görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. Özellikle şişeler mercek etkisi yarattığı için yangına yol açabiliyor ve biz buna çok dikkat ediyoruz" dedi.

Ekiplerin kısa sürede yaptığı kontrollerde, kent ormanından onlarca cam şişe temizlendi.


Orman ve mesire alanları için özel ekipler kuruldu, cam şişeler toplandı
Orman ve mesire alanları için özel ekipler kuruldu, cam şişeler toplandı
Orman ve mesire alanları için özel ekipler kuruldu, cam şişeler toplandı
Orman ve mesire alanları için özel ekipler kuruldu, cam şişeler toplandı
Orman ve mesire alanları için özel ekipler kuruldu, cam şişeler toplandı
Orman ve mesire alanları için özel ekipler kuruldu, cam şişeler toplandı
Orman ve mesire alanları için özel ekipler kuruldu, cam şişeler toplandı
Orman ve mesire alanları için özel ekipler kuruldu, cam şişeler toplandı
Orman ve mesire alanları için özel ekipler kuruldu, cam şişeler toplandı
Orman ve mesire alanları için özel ekipler kuruldu, cam şişeler toplandı
Orman ve mesire alanları için özel ekipler kuruldu, cam şişeler toplandı
Orman ve mesire alanları için özel ekipler kuruldu, cam şişeler toplandı
Orman ve mesire alanları için özel ekipler kuruldu, cam şişeler toplandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Engin Özmen

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