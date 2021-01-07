Son dakika haberi | Orman ürünleri fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü
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Son dakika haberi | Orman ürünleri fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü

07.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 07.01.2021 13:23
Son dakika haberi | Orman ürünleri fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü

Son dakika haberleri... ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman ürünleri fabrikasının toz emme silosunda çıkan yangın fabrikanın içine sıçramadan söndürüldü.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman ürünleri fabrikasının toz emme silosunda çıkan yangın fabrikanın içine sıçramadan söndürüldü. 

Alanya'nın Kestel Mahallesi Dim Çayı mevkiinde bir orman ürünleri fabrikasında makinede oluşan arıza sonrası çıkan kıvılcımdan yangın başladı. Toz emme silosunda çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. 

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor. 


Son dakika haberi | Orman ürünleri fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Orman ürünleri fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Orman ürünleri fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Orman ürünleri fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Orman ürünleri fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Orman ürünleri fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Orman ürünleri fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Orman ürünleri fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Orman ürünleri fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü
Son dakika haberi | Orman ürünleri fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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