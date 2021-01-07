Son dakika haberi | Orman ürünleri fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde orman ürünleri fabrikasının toz emme silosunda çıkan yangın fabrikanın içine sıçramadan söndürüldü.

Alanya'nın Kestel Mahallesi Dim Çayı mevkiinde bir orman ürünleri fabrikasında makinede oluşan arıza sonrası çıkan kıvılcımdan yangın başladı. Toz emme silosunda çıkan yangını fark eden çalışanlar durumu Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Birimi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı