Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
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Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sunta ve orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı.

Orman ürünleri fabrikasında çıkan yangın 3 saatte söndürüldü
16.06.2020 04:38 | Son Güncelleme: 16.06.2020 05:19

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sunta ve orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 3 saatte söndürülerek kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kayseri OSB 20. cadde üzerinde bulunan bir sunta ve orman ürünleri fabrikasında yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü ve Orman Müdürlüğü'nün de destekleriyle yaklaşık 20 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın, yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu söndürülerek kontrol altına alındı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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