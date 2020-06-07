Orman ürünleri e-ticarete taşındı
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Orman ürünleri e-ticarete taşındı

ORMAN Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye'deki ormanlardan toplanarak Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'nde işlenen tamamı doğal bitki çayları, uçucu ve sabit yağların 'epttAVM.com' aracılığıyla satışa sunulduğu açıklandı.

Orman ürünleri e-ticarete taşındı
07.06.2020 12:19 | Son Güncelleme: 07.06.2020 12:23

ORMAN Genel Müdürlüğü'nce, Türkiye'deki ormanlardan toplanarak Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'nde işlenen tamamı doğal bitki çayları, uçucu ve sabit yağların 'epttAVM.com' aracılığıyla satışa sunulduğu açıklandı. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "Bizim amacımız tedavi ya da ilaç satmak değil. Doğada var olan bitkileri doğru zamanda, doğru şekilde toplayıp, kurutup veya uçucu yağını çıkarıp vatandaşlara ulaştırmak" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, son yıllarda insanların metabolizmayı destekleyici ve bağışıklığı artırıcı bitkisel ürünlere yöneldiğinin görüldüğü bildirildi. Koronavirüs döneminde önemi daha da artan tıbbi ve aromatik bitkiler pazarının dünyada 110 milyar doları aştığı, Türkiye'nin aldığı payın ise 3 milyar doları bulduğu belirtilerek, "Gıda, kozmetik ve sağlık alanlarında kullanılan bitkilerden geçen yıl 160 milyon dolarlık ihracat geliri elde edildi. Neredeyse iki asırdır Türkiye'deki orman varlığını koruyan ve geliştiren Orman Genel Müdürlüğü de bu sektörün gelişmesi için yeni bir adım attı. Türkiye'deki ormanlardan toplanarak Afyonkarahisar Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezi'nde işlenen tamamı doğal bitki çayları, uçucu ve sabit yağlar epttAVM aracılığıyla satışa sunuldu" denildi.

'VATANDAŞLARIMIZLA BULUŞTURMAYA BAŞLADIK'Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, online satış mecrası olarak Türkiye'nin köklü kamu kurumlarından ve ülkenin her noktasına lojistiği olan PTT'nin uygun olacağına karar verdiklerini belirtti. Karacabey, "Tıbbi bitkilerin hayatımızdaki önemi her geçen gün artıyor. Bağışıklığın güçlendirilmesi için önemli bir katkı sunan bu bitkilere olan talebin pandemi sürecinde daha da artığını görüyoruz. OGM olarak biz de şifa veren bu bitkileri vatandaşlarımızla daha hızlı ve güvenli bir şekilde buluşturmak için harekete geçtik. Ormanlarımızdan toplanan ve Afyonkarahisar'da bulunan Orman Genel Müdürlüğü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezinde yetiştirilen bitkilerden elde edilen bitki çayları, uçucu ve sabit yağlarını ePTTAVM.com üzerinden vatandaşlarımızla buluşturmaya başladık. Bunlara ek olarak, fidanlıklarımızda üretilen bitki ve orman ağaç fidanlarımıza da bu satış kanalından ulaşmak mümkün" dedi.'KIRSALDA YAŞAYAN VATANDAŞIMIZA GELİR SAĞLAYACAK'Civanperçemi, tıbbi nane, dağ çayı, ekinezya gibi bitki çayları, lavanta, ardıç, kekik, sarı kantaron ve defne gibi bitkisel yağların online satışına başladıklarını kaydeden Karacabey, "Türkiye'nin hemen her bölgesinden gelen satın alma talebini karşılamak ve buna ek olarak, tamamen doğal bitkisel ürünlerimizin satışını ülke çapına yaymak, merkezimizde işlenen doğal kaynaklarımızı daha hızlı ekonomimize kazandırmak ve bu yolla kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza gelir sağlamak için online satış kanallarını kullanmaya karar verdik" diye açıkladı.

İlk etapta 13 çeşit bitki çayı ile 7 çeşit bitkisel yağı satışa sunduklarından bahseden Karacabey, ürünlerin güvenilir olduğuna değinerek, "Bu konuda kalitesiz ürün ve bilgi kirliliği çok fazla. Bizim amacımız tedavi ya da ilaç satmak değil. Doğada var olan bitkileri doğru zamanda, doğru şekilde toplayıp, kurutup veya uçucu yağını çıkarıp vatandaşlara ulaştırmak" ifadesini kullandı. Tıbbi naneden sarı kantorana, dağ kekiğinden lavantaya kadar birçok ürünü adresinden kredi kartı ile satın almak mümkün hale geldi. Ürünler PTT kargo ile Türkiye'nin her yerine gönderiliyor.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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