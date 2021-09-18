Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı (2)

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesinde, orman ürünleri depo ve atölyesinde çıkan yangına 20 itfaiye, 5 su tankeri ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahele etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası yangın 3 saatte kontrol altına alındı. İş yerinde büyük çapta maddi hasar oluşurken, ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Fırat AKAY/İZMİR,