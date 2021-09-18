Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı (2) - Haberler
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Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı (2)

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Haberler | Güncel
Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı (2)

KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Buca ilçesinde, orman ürünleri depo ve atölyesinde çıkan yangına 20 itfaiye, 5 su tankeri ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahele etti.

KONTROL ALTINA ALINDI

İzmir'in Buca ilçesinde, orman ürünleri depo ve atölyesinde çıkan yangına 20 itfaiye, 5 su tankeri ve çok sayıda itfaiye ekibi müdahele etti. Ekiplerin yoğun uğraşları sonrası yangın 3 saatte kontrol altına alındı. İş yerinde büyük çapta maddi hasar oluşurken, ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Fırat AKAY/İZMİR,


Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı (2)

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı (2)

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı (2)

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı (2)

Demirören Haber Ajansı / Fırat Akay - Son Dakika Haberleri
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Haber: Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı (2) - Haberler
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