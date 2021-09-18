Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesinde, orman ürünleri depo ve atölyesinde yangın çıktı.

İZMİR'in Buca ilçesinde, orman ürünleri depo ve atölyesinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Göksu Mahallesi 687-10 sokakta bulunan orman ürünlerinin depo ve atölyesinde saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Sentetik malzemelerin ve boyaların bulunduğu 3'üncü katta alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince yangın bölgesinde çevre güvenliği alındı. Yoğun alevler 3'üncü katı tamamen sararken, yangında zaman zaman parlamalar meydana geldi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı

Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti

Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti

 Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

Beylikdüzü'nde otomobiliyle markete girdi

 BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ

BEYLİKDÜZÜ'NDE OTOMOBİLİYLE MARKETE GİRDİ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Namaz Vakitleri Mustafa Destici
Magazin
Spor Halis Özkahya Marcao Muslera Alex Teixeira
Tüm Haberler Gazeteler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Kemal Kılıçdaroğlu Namaz Vakitleri Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 23:18:46. #1.12#