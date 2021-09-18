Orman ürünleri atölye ve deposunda yangın çıktı

İZMİR'in Buca ilçesinde, orman ürünleri depo ve atölyesinde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiyenin müdahalesi sürüyor.

Göksu Mahallesi 687-10 sokakta bulunan orman ürünlerinin depo ve atölyesinde saat 20.00 sıralarında yangın çıktı. Sentetik malzemelerin ve boyaların bulunduğu 3'üncü katta alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerince yangın bölgesinde çevre güvenliği alındı. Yoğun alevler 3'üncü katı tamamen sararken, yangında zaman zaman parlamalar meydana geldi. Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.