Orman tahribatına 'havai hat'lı önlem
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Orman tahribatına 'havai hat'lı önlem

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ormanların bakımı ve gençleştirilmesi çalışmalarında orman ürünlerini ormandan çıkarmak için 'havai hat' sistemi kuruldu.

Orman tahribatına 'havai hat'lı önlem
23.07.2020 10:37 | Son Güncelleme: 23.07.2020 10:49

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ormanların bakımı ve gençleştirilmesi çalışmalarında orman ürünlerini ormandan çıkarmak için 'havai hat' sistemi kuruldu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne tahsisi yapılan 'havai hat' ve 'traktör tipi sürücü vinç', ilk olarak Turgutlu Orman işletme Şefliği'nde kullanılmaya başlandı. İzmir Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada üretim işlerinde çalışanlara kolaylık sağlayan ve orman emvalinin taşınması sırasında orman toprağı ve genç fidanlara zarar vermeden teknik bir çalışma imkanı sunan havai hattın, iş gücü ve zamandan da büyük oranda tasarruf sağladığı belirtildi. Turgutlu Güney Mahallesi Oyukbaşı mevkiinde gerçekleştirilen bakım ve rehabilitasyon çalışmalarında ortaya çıkan orman ürünlerini taşımak için sistemin kullanılacağını belirten Turgutlu Orman İşletme Şefi Engin Çar, normal şartlarda bu engebeli araziye ulaşmak için kamyonlara bir yol yapılması gerektiğini, bunun sonucunda da orman toprağının tahrip olabileceğini söyledi. Çar, "Orman Genel Müdürlüğü tarafından Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne tahsis edilen 500 metre kullanım uzunluğunda taşıyıcı halata sahip ve 2 bin 500 kilogram taşıma kapasiteli havai hat ile haftalarca sürecek bir çalışmayı 1-2 günde bitirdik. Ormancılık çalışmaları açık arazide yapılan dünyanın en tehlikeli işler sınıfındadır. Bunun için de iş sağlığı ve güvenliği kurallarına da büyük bir özen ve dikkat gösteriyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

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