Orman Şehidimiz Görkem Hasdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Orman Şehidimiz Görkem Hasdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı

Orman Şehidimiz Görkem Hasdemir Son Yolculuğuna Uğurlandı
Habermetre - Haberler | Toplum

Orman Şehidimiz Görkem Hasdemir Son Yolculuğuna UğurlandıMarmaris İlçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan Görkem Hasdemir, memleketi Köyceğiz'de son yolculuğuna uğurlandı.

Orman Şehidimiz Görkem Hasdemir Son Yolculuğuna UğurlandıMarmaris İlçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında şehit olan Görkem Hasdemir, memleketi Köyceğiz'de son yolculuğuna uğurlandı. Köyceğiz Merkez Camii önünde kılınan cenaze namazına Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Muğla Milletvekilleri Mehmet Yavuz Demir, Yelda Erol Gökcan ile Burak Erbay, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Daire Müdürleri, şehidimizin görev arkadaşları, orman teşkilatı mensupları, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören öncesi Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ve Vali Orhan Tavlı, Şehidimiz Görkem Hasdemir'in yakınlarına başsağlığı diledi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, şehidimizin babası Savaş Hasdemir'e, Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı verdi. Şehidimiz Görkem Hasdemir' in cenazesi, özgeçmişinin okunmasının ardından öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Köyceğiz Boğasa Mezarlığı'nda toprağa verildi. Orman Şehidimiz Görkem Hasdemir' e Cenabı Allah'tan rahmet, ailesine sabrı cemil niyaz ediyoruz. Milletimizin başı sağ olsun.

Kaynak: Habermetre

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