Orman şehidi memleketinde toprağa verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orman şehidi memleketinde toprağa verildi

Orman şehidi memleketinde toprağa verildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya Manavgat'ta süren orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında görev şehidi olan Yaşar Cinbaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi.

Antalya Manavgat'ta süren orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında görev şehidi olan Yaşar Cinbaş, memleketi Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde düzenlenen cenaze töreni sonrası toprağa verildi. Cinbaş'ın avukat olan oğlu ise cenazeye cübbesiyle katıldı.

Cinbaş'ın cenazesi önce Çay ilçesindeki evinin önüne getirilerek burada helallik alındı. Daha sonra Çay ilçe mezarlığında Cinbaş için cenaze töreni yapıldı. Cinbaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutunu askeri manga tören alanına getirdi. Törene Vali Gökmen Çiçek, Garnizon ve İkmal Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, belediye başkanları, kaymakamlar ve Cinbaş'ın ailesi ile çok sayıda orman işletme müdürlüklerinde görevli çalışanlar katıldı. Cenaze töreninde Cinbaş'ın avukat olan 23 yaşındaki oğlu Mahmut Cinbaş törene cübbesini giyerek katıldı. Törende ayakta durmakta güçlük çeken Cinbaş'ın eşi Havva ve kızı Tuğba Cinbaş'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

Cinbaş'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çay Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. - AFYONKARAHİSAR

Orman şehidi memleketinde toprağa verildi
Orman şehidi memleketinde toprağa verildi
Orman şehidi memleketinde toprağa verildi
Orman şehidi memleketinde toprağa verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yangından kaçarken tekneyle açıldıkları gölde 6 saat kurtarılmayı beklediler
Yangından kaçarken tekneyle açıldıkları gölde 6 saat kurtarılmayı beklediler
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Yangında 7 kişinin hayatını kaybettiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Yangında yok olan Kalemler mahallesi, havadan görüntülendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Tuğba Özay Aleyna Tilki Diana Spencer
Spor Muslera Mete Gazoz Burak Elmas Nihat Özdemir Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orman şehidi memleketinde toprağa verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.8.2021 11:01:10. #1.16#

title