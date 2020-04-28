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Orman sahalarından 10 ton badem hasat edildi

Orman sahalarından 10 ton badem hasat edildi Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç: "Yöremizde 3 milyonun üzerinde badem fidanını toprakla buluşturduk" "Vatandaşlarımız topladıkları bademin kilosunu 10 liradan satarak iyi bir gelir elde ediyor" Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa...

Orman sahalarından 10 ton badem hasat edildi
28.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 28.04.2020 18:49

Orman sahalarından 10 ton badem hasat edildi

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç:

"Yöremizde 3 milyonun üzerinde badem fidanını toprakla buluşturduk"

"Vatandaşlarımız topladıkları bademin kilosunu 10 liradan satarak iyi bir gelir elde ediyor"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, badem üretiminden 10 ton ürün elde edildiğini söyledi.

Koç, ceviz ve badem gibi gelir getirici türlerin yetiştirilmesi için Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay ve Kilis illerindeki orman sahalarına 3 milyondan fazla badem fidanının toprakla buluşturulduğunu belirterek, köylünün hasadını yaptığı üründen aile bütçesine önemli katkı sağladığını söyledi.

Ağaçlandırma çalışmalarının bademle sınırlı kalmadığını söyleyen Koç, "Bölge müdürlüğümüzün sınırları içinde Gaziantep, Hatay ve Kilis illeri bulunuyor. Bu yörelerimize uygun olan ve vatandaşlarımızın gelir getirici ağaçlandırma çalışmalarını yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bir kampanya yürütülüyor ve bakanımızın destekleriyle ağaçlandırmayı artırıyoruz. Yöremizde 3 milyonun üzerinde badem fidanını toprakla buluşturduk. Bu toprakla buluşturduğumuz fidanlar ise meyve vermeye başladı ve vatandaşlarımız da hasat etmeye başladı. Bu yıl yaklaşık 10 tonun üzerinde vatandaşımız badem toplayıp kilosunu 10 liradan satarak iyi bir gelir elde ediliyor. Sadece badem değil ceviz ve benzeri ürünler içinde çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

Orman sahalarından 10 ton badem hasat edildi

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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