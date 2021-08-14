Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı

Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ta düşen yangın uçağında hayatını kaybeden Mersinli Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın ailesine acı haber verildi.

Kahramanmaraş'ta düşen yangın uçağında hayatını kaybeden Mersinli Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın ailesine acı haber verildi.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan Beriev Be-200 tipi yangın söndürme uçağı, Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale esnasında düştü. İçindeki 5'i Rus, toplam 8 mürettebat ise hayatını kaybetti.

Mersinli Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın Mut ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Baba Salih ile anne Emine Aydın acı haberin üzerine ağlayarak feryat etti.

Mut Kaymakamı Fatih Erdoğan, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, Mut Emniyet Müdürü Zafer Şenocak ve İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Kemal Balcı aileye taziyelerini iletti.

(Hasan Çetin/İHA)

Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı
Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış
8 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının enkazına ulaşıldı! Sadece kuyruğu sağlam kalmış
Son dakika gündem: Rusya Savunma Bakanlığı: Be-200 uçağı iniş yaparken düştü
Son dakika gündem: Rusya Savunma Bakanlığı: Be-200 uçağı iniş yaparken düştü
Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı vatandaş kamerasında: Amanın, uçak düştü
Kahramanmaraş'ta uçağın düşme anı vatandaş kamerasında: Amanın, uçak düştü

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mehmet Şimşek Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Cem Yılmaz Haluk Levent
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Kayaalp Rıza Çalımbay Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 19:34:23. #1.15#

title