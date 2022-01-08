ORMAN MÜHENDİSİ ÇİFTİN 'YEŞİL VATAN' MESAİSİ

AHMETLİ, MANİSA (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ve Ahmetli ilçe orman işletme şefleri olarak aynı binada görev yapan orman mühendisi Nuri İzanlı (32) Gaye İzanlı (31) çifti, yangınlarda zarar gören ormanlardaki yaraları birlikte sarıyor. Nuri İzanlı, "Eşimle beraber uyumlu bir şekilde yeşil vatan için elimizden geleni en iyi şekilde yapıyoruz" dedi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde ikamet eden Nuri İzanlı ve çocukluk arkadaşı Gaye İzanlı, ortaokul, lise ve üniversiteyi birlikte okudu. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi'nden mezun olan iki çocukluk arkadaşı orman mühendisi olarak göreve başladı. Nuri İzanlı'nın ilk görev yeri 2014 yılında Bartın, Gaye İzanlı ise 2015 yılında Manisa'nın Akhisar ilçesi oldu. Çocukluğundan beri aynı okullarda okuyan ve aynı mesleği yapan orman mühendisi çift, 2019 yılında hayatlarını birleştirdi. 2020 yılının Mart ayında Nuri İzanlı, Turgutlu Orman İşletme Şefi, Gaye İzanlı ise Ahmetli Orman İşletme Şefi olarak atandı. Son 6 aydır aynı binada görev yapan çift, komşu iki ilçede yangınlarda zarar gören ormanlardaki yaraları birlikte sarıyor.

'BÜYÜK AVANTAJ'

Eşiyle görev yapmasının kendisine avantaj sağladığını dile getiren Gaye İzanlı, "Eşimle aynı yerde çalışmak benim için büyük bir avantaj. Eşim her konuda destek oluyor. Ahmetli'deki yanık sahada da bana çok destek verdi. Onunla çalıştığım ve aynı mesleği yaptığım için çok mutluyum. Her şeyden önce aynı dili konuşuyoruz. Ne yapmam gerektiğini hemen anlıyor" diye konuştu.

'YEŞİL VATAN İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Birbirlerine hem bilgi hem de tecrübe anlamında katkı sağladıklarına dikkat çeken Nuri İzanlı, "Eşimle beraber çalışmak ikimiz için de güzel bir duygu. Birbirimize hem bilgi hem de tecrübe olarak katkı sağlayarak el birliğiyle güzel bir şekilde işimizi yapıyoruz, bundan dolayı da çok mutluyuz. En azından ikimizde aynı meslekte olduğumuz için aynı yöntemleri uyguluyoruz. Başarı içinde birbirimize destek oluyor ve elimizden geleni yapıyoruz. Birlikte ormanlarımızı yeniden tesis ediyor, yaşlanmış ormanlarımızı gençleştirerek tekrardan kazanıyoruz. Şuan da eşimle beraber uyumlu bir şekilde yeşil vatan için elimizden geleni en iyi şekilde yapıyoruz" diye konuştu.