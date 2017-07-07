Orman Muhafız Memuru Sağlıkçıları Silahla Tehdit Etti İddiası

İZMİR'in Menderes İlçesi'ndeki orman yangını sırasında böbrek sancısı çeken orman muhafız memuru, iddiaya göre kendisini hastaneye götürmedikleri gerekçesiyle sağlık ekiplerini silahla tehdit etti. Orman muhafaza memurunun havaya ateş açması üzerine sağlık görevlilerinin ambulansla kaçtıkları belirtildi.



Olay, geçen 4 Temmuz'da Menderes'teki orman yangınının gerçekleştiği bölgede meydana geldi. Yangın sırasında 690 numaralı sağlık ekibine ismi öğrenilemeyen bir orman muhafızının böbrek ağrısı çektiği ihbarı geldi. Yangın yerindeki memura ulaşan sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra orman muhafız memuruna sabit bir noktada görevli olduklarını ve kendisini hastaneye götüremeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen orman muhafız memuru, iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayı önce sağlık ekiplerine doğrulttu. Ardından silahını havaya kaldıran orman muhafız memuru birkaç el ateş etti. Sağlık ekipleri olay yerinden ambulansla kaçtı.



Olayla ilgili açıklama yapan Sağlık Sen 2 Nolu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, "Olayı yakından takip ediyoruz. Kim olursa olsun, sağlıkçıya silah doğrultulmasını ve şiddet gösterilmesini asla kabul etmiyoruz" dedi. - İzmir