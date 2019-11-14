Orman muhafaza memuru rüşvet iddiasıyla tutuklandı
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Orman muhafaza memuru rüşvet iddiasıyla tutuklandı

ORDU'nun Perşembe ilçesinde rüşvet aldığı iddia edilen orman muhafaza memuru Dursun Mehmet Ö. (54), tutuklandı.

14.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:44
Orman muhafaza memuru rüşvet iddiasıyla tutuklandı

'nun ilçesinde rüşvet aldığı iddia edilen orman muhafaza memuru Dursun Mehmet Ö. (54), tutuklandı. 

Ordu'nun Perşembe ilçesinde iddiaya göre orman muhafaza memuru Dursun Mehmet Ö.'nün, ilçe sınırları içerisinde bulunan orman alanlarından ağaç keserken vatandaşların devlete ödenmesi gereken harç ücretini kendisine istediğini öne sürüldü. İhbar üzerine başlatılan teknik ve fiziki takibin ardından Dursun Mehmet Ö., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dursun Mehmet Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA
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