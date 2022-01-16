Orman muhafaza memurlarını taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı - Haberler
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Orman muhafaza memurlarını taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Orman muhafaza memurlarını taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'nun Göynük ilçesinde görevden dönen orman muhafaza memurlarının bulunduğu aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

BOLU (İHA) - Bolu'nun Göynük ilçesinde görevden dönen orman muhafaza memurlarının bulunduğu aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Göynük Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı Hacıosman Orman İşletme Şefliği'nde çalışan Ferhat Keleş ile Sercan Korkmaz'ın bulunduğu 14 ABB 031 plakalı araç, görev dönüşü gizli buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada, araçta bulunan orman muhafaza memurları Ferhat Keleş ile Sercan Korkmaz hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından tedavileri için Göynük Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BOLU

Orman muhafaza memurlarını taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Orman muhafaza memurlarını taşıyan araç şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

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Bolu'nun Göynük ilçesinde görevden dönen orman muhafaza memurlarının bulunduğu aracın kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

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