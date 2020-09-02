Orman muhafaza memurları hedefi '12'den vurdu
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Orman muhafaza memurları hedefi '12'den vurdu

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğünde görevli silah taşıma yetkisi bulunan 51 personele güvenli silah kullanma eğitimi verildi.

Orman muhafaza memurları hedefi '12'den vurdu
02.09.2020 16:16 | Son Güncelleme: 02.09.2020 16:21

Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürlüğünde görevli silah taşıma yetkisi bulunan 51 personele güvenli silah kullanma eğitimi verildi. Eğitimde kadınlar d tıpkı erkek memurlar gibi silahları ustalıkla kullandı.

Eğitim çalışması Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Meslek Yüksekokulu poligon alanında yapıldı. Eğitimde bir kısmı 2020 yılında göreve başlayan işletme şefi, orman muhafaza memuru ve silah taşıma yetkisi bulunan toplam 51 personel güvenli bir şekilde atış yaptı. Poligonunda yapılan eğitime silah kullanma konusunda uzman polis memurları da eşlik etti. Memurlar hedeflere atış talimi yaptı ayrıca silahın standart sürede sökülüp takılması, periyodik bakımı, şarjörün takılması, emniyet sistemi gibi silahın teknik özellikleri hakkında bilgiler uygulamalı olarak anlatılarak eğitim tamamlandı.

Koruma Şube Müdürü Fikret Araç ve Afyonkarahisar Orman İşletme Müdürü Mustafa Gökhan US da eğitime katılarak, silah kullanma yetki ve salahiyeti mevzuatı hakkında bilgilendirme yaptı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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