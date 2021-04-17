Orman Müdürlüğü kesilen ağaçları yerinde inceledi
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Orman Müdürlüğü kesilen ağaçları yerinde inceledi

Orman Müdürlüğü kesilen ağaçları yerinde inceledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Düzce'nin Darıyeri bölgesinde kesimi yapılan ağaçlarla ilgili olarak bölgede incelemelerde bulundu.

DÜZCE(İHA) – Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, Düzce'nin Darıyeri bölgesinde kesimi yapılan ağaçlarla ilgili olarak bölgede incelemelerde bulundu.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Darıyeri Orman İşletme Şefliğinin 95 nolu bölmesinde üretim faaliyetleri Bolu Orman Bölge Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Şube Müdürü Nazif Öztürk ve İşletme Müdürü Turgay Kağan tarafından denetlendi. Üretim işinde çalışan Orman Köylüsü vatandaşların zor arazi şartlarında kayın üretimi yaptıklarını gören ekipler, yolların çamurlu olması nedeni ile nakliye yapılamadığını fark etti. Kesimi yapılan kayın emvallerinin yolların kuruması ve tesviye edilerek nakliyata açılması ile hızlı bir şekilde depoda satışa sunulması talimatını veren ekipler orman köylüsüne de çalışmalarında başarılar diledi. - DÜZCE

Orman Müdürlüğü kesilen ağaçları yerinde inceledi
Orman Müdürlüğü kesilen ağaçları yerinde inceledi
Orman Müdürlüğü kesilen ağaçları yerinde inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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