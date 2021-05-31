ORMAN MEMURLARININ DARP EDİLMESİNE TEPKİ
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ORMAN MEMURLARININ DARP EDİLMESİNE TEPKİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde Geyve Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin, ormanda kaçak kesim yapan kişiler tarafından darp edilmesine sendikalar tepki gösterdi.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde Geyve Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin, ormanda kaçak kesim yapan kişiler tarafından darp edilmesine sendikalar tepki gösterdi.

Geyve ilçesi Kızılkaya Mahallesi'nde geçen hafta Perşembe günü ormandan kaçak olarak orman ürünü çalan 10 kişi, Geyve Orman İşletme Müdürlüğü'nün 2 personelini darp etti. 10 kişilik grup daha sonra kayıplara karıştı. Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası Sakarya Şube Başkanlığı, Öz Orman İş Sendikası Sakarya Bölge Temsilciliği ve Orman Mühendisleri Odası Sakarya Şubesi Adapazarı ilçesinde bulunan Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü binası önünde ortak bir basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı. Saldırganların hak ettiği cezayı almaları için konuyu yakından takip edeceklerini belirten Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası Sakarya Şube Başkanı Haluk Arık, 'Perşembe günü Geyve Orman İşletme Müdürlüğü personellerinin görevi başındayken darp edilmesini şiddetle ve esefle kınıyoruz. Ormanda kaçak kesim yapan şahısları engellemeye çalışırken 10 köylü tarafından darp edilen işletme şefine ve orman muhafaza memuru kardeşimize acil şifalar diliyor, bu çirkin saldırıyı kınıyor, saldırganlar hak ettikleri cezaya çarptırılıncaya kadar konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.' dedi.

ORMAN MEMURLARININ DARP EDİLMESİNE TEPKİ
ORMAN MEMURLARININ DARP EDİLMESİNE TEPKİ
ORMAN MEMURLARININ DARP EDİLMESİNE TEPKİ
ORMAN MEMURLARININ DARP EDİLMESİNE TEPKİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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