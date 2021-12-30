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Orman memurları yılbaşı öncesi çam nöbetinde

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Güncel

Orman memurları yılbaşı öncesi çam nöbetindeBOLU Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi ormanlardan yılbaşı fidanı kesilmesini önlemek için denetimlerini artırdı.

BOLU (İHA) - Orman memurları yılbaşı öncesi çam nöbetinde

BOLU Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yeni yıl öncesi ormanlardan yılbaşı fidanı kesilmesini önlemek için denetimlerini artırdı. Ekipler yüzde 65'i ormanlarla kaplı Bolu'da özellikle çam ve köknar ağaçlarının bulunduğu bölgelerde 24 saat nöbet tutuyor.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yüzde 65'i ormanlarla kaplı kentte yılbaşı öncesi ormanlık alanlarda denetimlerini artırdı. Ekipler yeni yılın yaklaşmasıyla ormanlarda kaçak çam ağacının kesilmesini önlemek için Gölcük, Abant, Yedigöller, Aladağ, Sarıalan bölgelerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yılbaşı ağacı yapılması için ormanlardan fidanların kesilmesi önlemek için seferber olan ekipler, 24 saat ormanlık alanlarda devriye atıyor. Özellikle çam ormanlarının yoğun olduğu alanlarda denetimlerini sıklaştıran ekipler her bölgeyi adım adım kontrol ederek kaçak kesimi önlemeye çalışıyor.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, yılbaşı öncesi ekiplerin denetimlerini artırdığını belirterek, "Yeni yıla girmek üzere olduğumuz şu günlerde, yılbaşı çamı konusunda daha duyarlı olalım. Ormanlarda kaçak ağaç kesenleri veya fidan sökenleri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Bölge müdürlüğümüz gelen ihbarları değerlendirmek ve kaçak ağaç kesimine engel olmak amacıyla koruma tedbirlerini artırdı. Ekiplerimiz 24 saat görev yapmaktadır. Yılbaşı çamı almak isteyen vatandaşlarımızın özel fidanlıklardan veya kurumumuza ait orman fidanlıklarından yılbaşı çamını temin etmelerini rica ediyoruz. Ayrıca almış oldukları fidanları ertesi gün toprakla buluşturmasını istirham ediyoruz" dedi.

Orman memurları yılbaşı öncesi çam nöbetinde

Orman memurları yılbaşı öncesi çam nöbetinde

Orman memurları yılbaşı öncesi çam nöbetinde

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İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri

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