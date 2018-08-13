Orman Köylüsüne Destek Artarak Devam Ediyor

Adana Orman Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanında bulunan Adana ve Osmaniye illeri dahilinde dağıttığı sosyal ve ekonomik içerikli kredilerle orman köylerinde yaşayan çok sayıda ailenin bütçesine önemli katkı sağlayarak yaşam standardını yükselttiği bildirildi.

Orman Bölge Müdürlüğü, Adana'da 32 köyde 370 aileye 3 milyon 125 bin 900 TL Kredi+781 milyon 500 TL hibe olmak üzere toplam 3 milyon 907 bin 400 TL, Osmaniye'de 10 köyde 51 aileye 968 bin 900 TL Kredi+242.200 TL hibe olmak üzere toplam 1 milyon 211 bin 100 TL Orköy desteği sağladı. İki ilde, toplam 42 orman köyünde yaşayan 421 haneye 4 milyon 95 bin TL'si Kredi+1 milyon 24 bin TL'si hibe olmak üzere toplam 5 milyon 119 bin TL kredi desteği sağlanarak 2018 yılı programını tamamladı.

Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Orman ve Köy İlişkileri Şube Müdürlüğünce takip ve kontrolü yapılan kredi desteğinin Güneş Enerjisi, Dam Örtülüğü, Süt Koyunculuğu, Süt Sığırcılığı, Besi Sığırcılığı ve Lavanta Yetiştiriciliği kredisi şeklinde verildiği belirtildi. Dağıtılan Orköy destek kredileri hakkında açıklamalarda bulunan Orman Bölge Müdürü İsmet Erol, "Orman köylümüz için önemli bir geçim kaynağı olan bu krediler Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından her yıl artırılarak veriliyor, bu yılda 5 milyon liranın üstünde kredi verdik, Orköy kredi desteği köylülerimizin yaşam standartlarını yükseltirken ormanlar üzerindeki sosyal baskıyı da azaltıyor, destekten faydalanan ailelere hayırlı olsun" dedi. - ADANA