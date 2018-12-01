Orman Köylüsüne 10 Ayda 2 Milyar 140 Milyon TL Destek

Tarım ve Orman Bakanlığı, orman köylüsüne bu yılın ilk 10 ayında çeşitli alanlarda yaklaşık 2 milyar 140 milyon liralık destek sağladı.

Orman köylülerinin kalkınmasına yönelik ORKÖY ile farklı birçok alanda yürütülen faaliyetler çerçevesinde desteklerini sürdürdüklerini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yapılan desteklemelerle orman köylüsünün gelir seviyesini artırmayı, orman ile halk ilişkilerini iyileştirmeyi, ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmayı ve ormanların sürdürülebilir yönetimini sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu. Bakanlık olarak orman köylüsünü yerinde kalkındırmayı amaç edindiklerinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Bu çerçevede içinde bulunduğumuz 2018'in ilk 10 ayında ORKÖY destekleri kapsamında 121,1 milyon TL kredi, 30,3 milyon TL de hibe olmak üzere toplam 151,4 milyon TL destekleme yaptık. Bu destekleri genellikle orman köylülerimizin en çok talepte bulunduğu süt sığırcılığı, süt koyunculuğu, fenni arıcılık ve güneş enerjisi alanlarında verdik" dedi.

ORMANLARIN GELİŞTİRİLMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN 459 MİLYON TL Bakanlık olarak orman köylüsüne sadece ORKÖY kredi ve hibeleri ile destekte bulunmadıklarını kaydeden Pakdemirli, "Ormanlarımızın geliştirilmesi ve iyileştirilmesi kapsamında yapılan ağaçlandırma, toprak muhafaza, erozyon kontrolü, silvikültür ve fidan üretimi gibi konularda da orman köylümüze destek olduk. Bu çalışmaları yaparken köylümüze 2018'de toplam 459 milyon TL destekte bulunduk" şeklinde konuştu. Orman Kanununun 31 ve 32. maddeleri kapsamında ise orman köylülerinin yakacak odunları ile ev, ahır, samanlık, köy konağı gibi yerlerde kullanacakları odun ihtiyaçlarının piyasa bedelinin çok altında verilmek suretiyle karşılandığını belirten Pakdemirli, "Ayrıca 34. madde kapsamında orman köylülerinin ve kooperatiflerinin yapmış oldukları üretim çalışmalarında üretmiş oldukları ürünler üzerinden verilen haklar uyarınca orman köylümüze bu yıl 207 milyon TL destekte bulunduk" açıklamasında bulundu.

ORMAN KÖYLÜSÜNÜN EMEKLERİNE KARŞILIK 1 MİLYAR 320 MİLYON LİRA

"Ormanlarımızda üretilen odunların işçiliğinde de orman köylüsünün emeklerinden faydalanıldı" diyen Pakdemirli, "Köylülerimizin bu emekleri karşılığında kendilerine ve kooperatiflere ödenen bedel 2018 yılı için 1 milyar 320 milyon lirayı buldu" ifadelerini kullandı.

BU YIL TOPLAM 2 MİLYAR 140 MİLYON LİRALIK DESTEK VERİLDİ Netice itibarıyla orman teşkilatının 179 yıllık geçmişi ve deneyimi olduğunu vurgulayan Bakan Pakdemirli, "Orman teşkilatımız, bu yıl ormanlar üzerindeki insan baskısını azaltmak ve ormanlık alanlarda yaşayan köylülerimizin yaşam standartlarını yükseltmek maksadıyla doğrudan ve dolaylı yollardan toplam 2 milyar 140 milyon liralık destekte bulundu" diyerek sözlerini tamamladı.

(İHA)