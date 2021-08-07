ORMAN KÖYLÜLERİNE YANGIN MÜDAHALE EKİPMANLARI DAĞITILACAK

Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının İlimiz sınırları içerisinde de meydana gelme ihtimaline karşı, orman yangınları müdahale kapasitesini arttırmak amacıyla İlimiz kırsalında bulunan orman kenarındaki mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza dağıtmak üzere yangın müdahale ekipmanlarının...

Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının İlimiz sınırları içerisinde de meydana gelme ihtimaline karşı, orman yangınları müdahale kapasitesini arttırmak amacıyla İlimiz kırsalında bulunan orman kenarındaki mahallelerde yaşayan vatandaşlarımıza dağıtmak üzere yangın müdahale ekipmanlarının temin edilmesi ve orman yangınlarına karşı köylülere müdahale eğitimi verilmesi amacıyla Gaziantep Valiliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında bir iş birliği protokolü imzalandı.

Bugün öğlen saatlerinde Valilik Fuaye salonunda imzalanan protokole Gaziantep Valisi Davut Gül, TBMM İdare Amiri ve Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Gaziantep Milletvekilleri, Büyükşehir Beledi Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

İmza töreninde konuşan Vali Davut Gül, yapılan protokolün tam bir Gaziantep modeli olduğunu dile getirdi. 2023'e kadar 27 Milyon fidanın toprakla buluşması konusunda çalışmaların devam ettiğini ancak mevcudu korumanın bir gereklilik olduğunu ifade eden Vali Gül, sözlerine şöyle devam etti: "Mevcudu korumak için de çok güncel olan yangınlarla ilgili bir toplantı yaptık. Toplantıda Orman Müdürümüzün eksik ihtiyaçlarla ilgili talepleri oldu. Büyükşehir Belediye Başkanlığı sağ olsun Sayın Bakanımız hiç ikiletmeden, biz bunu karşılayalım, bu konu ihmale gelmez, zaman kaybetmeyelim dedi. Dün karar verdik bugün süreç başlamış oldu. Yaklaşık 180 civarında orman köyümüz var. Bu 180 köyün hepsine ihtiyaç olan yangın malzemeleri dağıtılmış olacak, yerinde müdahale edilmiş olacak. Benzetmek gibi olursa nasıl arabamızda yangın tüpümüz var evimizde yangın tüpümüz var, işyerinde yangın tüpümüz var bunu da köylerin, ormanların yangın tüpü gibi düşünmek lazım. Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine ve Sayın vekillerimize de bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum. İlçe belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle orman içi yolların açılmasında önemli katkıları var. Şu anda o çalışmalar da devam ediyor. "

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin şu an dünyanın en büyük sorunu olduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de dünya ekonomik forumu raporlarında bulaşıcı hastalıkların, su yönetiminin, küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre sorunlarının bundan sonraki dönemde dünyayı bekleyen en büyük tehlike olduğunu ve herkesin bu konuda kendi alanlarına düşen kısmını yapması ile ilgili sürekli raporlar hazırlandığını dile getirdi. Şahin sözlerine şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilgili bakanlıklarımız da herkes kendi görev alanı ile ilgili kısmı yönetiyor biz de kendi şehrimizde Valimiz ile birlikte şehre dair bu alanda yapılması gereken kısımları hızlı bir şekilde çalışıyoruz. Afetlerde en önemli kısım öncesi, sırası, sonrası. Biz, millet olma dayanışma ruhuyla sırasında ve sonrasında çok hızlı bir şekilde toparlanıyoruz ama koruyucu önleyici dediğimiz tedbir bu alanda çok daha önemli hale geldi. O yüzden de kurumların kendi kurumsal kapasitesini bu doğrultuda güçlendirilmesi gerekiyor. Son dönemlerde yaşadığımız yangın sonrasında da bununla alakalı herkesin kendi kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ile ilgili gelen genelgeler ve talimatlar var ve bize düşenler var. Bu doğrultuda Orman Bölge Müdürlüğümüzle yaptığımız görüşme özellikle önleyici tedbir, tehlikeyi azaltma, toplumsal bilinci yükseltme ve malzeme desteğinin ne kadar önemli olduğunu bize gösterdi. Orman Bölge Müdürlüğümüz ve arkadaşlarımızla çalışmada orman köylerimizin bu gördüğünüz malzemeleri çok ciddi ihtiyacı olduğunu bu malzemeler ellerinde olduğu zaman da çok hızlı bir şekilde yangına müdahale etme gücünü artıracağını söyledi. Biz de onun üzerine Gaziantep Büyükşehir olarak ne kadar köyümüz varsa ve ne kadar malzeme ihtiyacı varsa Büyükşehir olarak biz karşılıyoruz. Bunun içerisinde bu gördüğünüz özellikle su pompaları yangın tüpleri, tırmıklar, bunların hepsi bizim Orman Bölge Müdürlüğümüzün bizden istediği malzemeler. Muhtarlıklarımızda orman köylerimizin hepsini eğitime alacağız. Bu eğitimle ilk müdahalede ne yapılacak, bu çok önemli, bunun planlamasının yapacağız ve bu malzemelerin hepsini dağıtacağız hayırlı uğurlu olsun. "

Gaziantep'in bugünün içerisinde geleceği yaşayan bir şehir olduğunu söyleyen Gaziantep Milletvekili ve Meclis İdare Amiri Ali Şahin, bu durumun da sonuçta bir öncü şehir doğurduğunu vurguladı. Şahin, "Bugünkü bu geleceği yaşayan şehir olması hasebiyle de farklı bölgelerimizde yaşanan yangınların şehirlerimizde vuku bulmaması için, vuku bulduğunda da farklı boyutlara taşınmaması için geleceğin tekbirlerinin alındığını görüyoruz. Bu anlamda ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Sayın Valimize teşekkür ediyorum. " dedi.

Küresel ısınma ile dünyanın bir süreçten geçtiğini ve Akdeniz havzasında bulunan tüm ülkeleri de derinden etkileyeceğini ifade eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu sözlerine şöyle devam etti. " Tabi bu hayatımızı, ekonomimizi, sanayimizi, tarımımızı, ormanlarımızı her şeyi gözden geçirmeyi yeniden ele almayı ve düşünmeyi gerektiren bir süreç. Bu nedenle üretim süreçlerinin doğamızı, toprağımızı, suyumuzu korumak amaçlı yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Su yönetiminin çok daha sağlıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Burada da bir önleyici faaliyet olarak yine şehrimiz içerisinde orman köylerinin bu sürece en azından kendi olanakları dışında ihtiyaç sahibi olamadıkları bu imkanları sağlamak için Büyükşehir Belediyemiz destekte bulunuyor. Orman köylülerimize yapılacak olan bu destek için Sayın Valimize ve Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. "

İlk müdahalenin çok önemli olduğunu vurgulayan Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da ilk müdahale tedbirleri açısından Büyükşehir Belediyesinin atmış olduğu bu adımın çok kıymetli olduğunu ifade ederek teşekkür etti.

Katılımcıların teşekkürlerinin ardından protokol imzalandı.

Kaynak: Habermetre