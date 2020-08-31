Orman köylülerine yangın eğitimi
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Orman köylülerine yangın eğitimi

Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi işbirliğinde orman köylülerine yönelik yangın, arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı.

31.08.2020 16:19 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:24

Edirne Valiliği ve Edirne Belediyesi işbirliğinde orman köylülerine yönelik yangın, arama kurtarma ve ilk yardım eğitimi verilmeye başlandı.

Lalapaşa ilçesine bağlı Süleymandanişment köyünde başlayan eğitim programında AFAD, UMKE ve Edirne Belediyesi İtfaiye ekipleri, katılımcıları olası yangın ve afet durumlarında yapılması gereken ilk müdahaleler konusunda bilgilendirdi.

Süloğlu Kaymakamı ve Lalapaşa Kaymakam Vekili Mehmet Faruk Kazdal, eğitim çalışmalarının yangın ve afetlerin önlenmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

Eğitim faaliyetlerinin orman köylerinden başlayarak il genelinde yayılarak devam edeceğini belirten Kazdal, "Orman yangınlarına karşı eğitimli olmak çok önemli. Yangınlara karşı bilinçli şekilde hareket etmek gerekli. Bu durumlara karşı bir arada bütün halinde mücadele edeceğiz. Eğitime katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel de ormanların korunmasında herkese sorumluluk düştüğünü dile getirdi.

Orman köylülerine yangın eğitimi

Kaynak: AA

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