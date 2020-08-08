Orman köylüleri ceviz ve badem ağaçlarından 435 milyon lira gelir bekliyor
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Orman köylüleri ceviz ve badem ağaçlarından 435 milyon lira gelir bekliyor

Edirne'de yürütülen gelir getirici tür ağaçlandırması kapsamında yetiştirilen ceviz ve badem ağaçlarından verim çağında 435 milyon lira gelir bekleniyor.

Orman köylüleri ceviz ve badem ağaçlarından 435 milyon lira gelir bekliyor
08.08.2020 10:59 | Son Güncelleme: 08.08.2020 11:20

Edirne'de yürütülen gelir getirici tür ağaçlandırması kapsamında yetiştirilen ceviz ve badem ağaçlarından verim çağında 435 milyon lira gelir bekleniyor.

Orman Genel Müdürlüğünce köylünün ekonomik seviyesini yükselterek kente göçü engellemek amacıyla ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Edirne'de 2013 yılından bu yana 91 köyde gelir getirici tür ağaçlandırması ve özel ağaçlandırma yapıldı.

Sahalarda genellikle ceviz, badem, kavak, fıstık çamı ağaçlarıyla lavanta tercih edildi.

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, AA muhabirine, Edirne'de bulunan 50 bin hektara yakın ormanlık alanın, tarım arazileri içerisinde parçalı bir vaziyette olduğunu söyledi.

Bu alanın yüzde 40'ının boşluklu ve açık orman arazisi olduğunu belirten Ceylan, arazilerde köylülere gelir getirici tür ile endüstriyel ağaçlandırma faaliyetleri yürüttüklerini ifade etti.

Topraktan aldıkları numunelerle uygun türleri belirlediklerini anlatan Ceylan, "Ceviz, badem, fıstık çamı, lavanta ve hünnap türleri başta olmak üzere yaklaşık 20'ye yakın gelir getirici fidan tesis ediyoruz. Edirne'de 10-15 yıl önceki özel ağaçlandırmalarda da başarı elde edilmiş. Bu başarılı sahalar örnek alınarak son yıllarda orman köylümüze boşluklu açık orman arazileri üzerinde gelir getirici anlamda arazi hazırlıyoruz. 3 yıl boyunca da fidanlarını dikip bakımını yaparak bu alanları veriyoruz." dedi.

Ceylan, 1900 hektara yakın özel ağaçlandırma sahası bulunduğunu, köylülere burada ürettikleri ürünleri pazarlama imkanı tanıdıklarını belirtti.

435 milyon lira gelir bekleniyor

Orman Mühendisi Kamil Elitez de 2008 yılında Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu'nun Edirne'de diktiği ve ertesi yıl meyvesini kopardığı aşılı ceviz fidanının, gelir getirici tür ağaçlandırması ile "5 Bin Köye 5 Bin Orman Projesi"nin başlangıcına vesile olduğunu anımsattı.

2013 yılından bu yana 91 köye gelir getirici tür ve özel ağaçlandırma yaptıklarını ifade eden Elitez, "2019 yılında Edirne'de bin ton ceviz, 400 ton badem üretildi. Bunları da 25 lira kilogram fiyatından hesapladığımızda Edirne'ye 35 milyon liralık gelir getirdi. Bugüne kadar yaptığımız özel ağaçlandırma ve gelir getirici türlerin tamamının 15. yaşına geldiğini hesaplarsak 15 bin ton ceviz ve 2 bin 300 ton badem üretmeyi planlıyoruz. Bugünkü fiyatlardan hesapladığımızda 435 milyon lira yapar." diye konuştu.

Kaynak: AA

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