Orman koruma görevlileri aç kalan tilkiyi "barbunya" ile besledi

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde orman koruma görevlileri, ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan tilkinin karnını barbunya ile doyurdu.

Vize ilçesinin Kışlacık köyünde orman koruma görevlileri, yanlarına gelen ve aç olduğu tahmin edilen tilkiyi bir süre sevdi.

Daha sonra orman muhafaza memuru İsmail Okan Altınok, tilkiye konserve barbunya ile besledi.

Tilki daha sonra bölgeden ayrıldı.

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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