Orman koruma görevlileri aç kalan tilkiyi "barbunya" ile besledi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Orman koruma görevlileri aç kalan tilkiyi "barbunya" ile besledi

Orman koruma görevlileri aç kalan tilkiyi
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Kırklareli'nde orman koruma görevlileri, ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan tilkinin karnını barbunya ile doyurdu.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde orman koruma görevlileri, ormanlık alanda yiyecek bulmakta zorlanan tilkinin karnını barbunya ile doyurdu.

Vize ilçesinin Kışlacık köyünde orman koruma görevlileri, yanlarına gelen ve aç olduğu tahmin edilen tilkiyi bir süre sevdi.

Daha sonra orman muhafaza memuru İsmail Okan Altınok, tilkiye konserve barbunya ile besledi.

Tilki daha sonra bölgeden ayrıldı.

Orman koruma görevlileri aç kalan tilkiyi barbunya ile besledi

AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title