Orman İşletme Müdürlüğünden çocuklara hediye
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Orman İşletme Müdürlüğünden çocuklara hediye

Orman İşletme Müdürlüğünden çocuklara hediye
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Gediz ilçesi Orman İşletme Müdürlüğünce çocuklara doğa sevgisi ve doğa bilincinin kazandırılması amacıyla 'Köklerinde Hayat Var-OGM" ve "Ormanı Seviyorum" tişörtleri, şapka ve kalem dağıtıldı.

Kütahya'nın Gediz ilçesi Orman İşletme Müdürlüğünce çocuklara doğa sevgisi ve doğa bilincinin kazandırılması amacıyla 'Köklerinde Hayat Var-OGM" ve "Ormanı Seviyorum" tişörtleri, şapka ve kalem dağıtıldı.

Çocuklara doğa sevgisi ve doğa bilincinin kazandırılması, erken yaşlarda doğaya karşı farkındalık, bağlılık ve sorumluluğun geliştirilmesi amacı ile fidan dikim etkinlikleri düzenleyen Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü, okul çağındaki çocuklara ormanı ve doğayı hatırlatmaya devam ediyor.

Bu amaçla Gediz Orman İşletme Müdürlüğü Karadona İşletme Şefliği tarafından çocuklara 'Köklerinde Hayat Var - OGM" ve "Ormanı Seviyorum" tişörtleri, şapka ve kalemler dağıtıldı. Orman İşletme Şefi Oğuzhan Bozkurt Meşe ve İşletme personeli tarafından sokakta, parkta, oyun alanlarında olan tüm çocuklara yapılan dağıtımlarda aynı zamanda ormanların faydaları da anlatıldı. Dağıtımı yapılan hediyeler, çocuklar tarafından ilgiyle karşılandı. - KÜTAHYA

Orman İşletme Müdürlüğünden çocuklara hediye
Orman İşletme Müdürlüğünden çocuklara hediye
Orman İşletme Müdürlüğünden çocuklara hediye

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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