Orman İşletme Müdürlüğü Şantiyesinden Hırsızlık
Samsun'un Bafra ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünün şantiyesinden eşyaların çalındığı iddia edildi.
Samsun'un Bafra ilçesinde Orman İşletme Müdürlüğünün şantiyesinden eşyaların çalındığı iddia edildi.
Alınan bilgiye göre, şantiyeye gelen Orman İşletme Müdürlüğü çalışanları, ofiste bulunan televizyon, ocak, tüp ve bilgisayarın olmadığını gördü.
İhbar üzerine gelen Bafra Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, şantiyede inceleme yaptı.
Polis, hırsız ya da hırsızları yakalamak amacıyla çalışma başlattı.
Kaynak: AA