Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet takla attı: 1 yaralı
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Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet takla attı: 1 yaralı

KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, freni patlayan Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet, takla attı.

08.12.2019 20:07 | Son Güncelleme: 08.12.2019 20:07
Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet takla attı: 1 yaralı

'ün ilçesinde, freni patlayan 'ne ait kamyonet, takla attı. Kazada sürücü orman işçisi Kadir Turna (38) yaralandı.

?Kaza, akşam saatlerinde, Yenice Nişantaşı mevkiinde meydana geldi. Kadir Turna yönetimindeki 78 AT O92 plakalı Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait kamyonet, freninin patlaması sonucu kaldırıma çaparak takla attı. Kazada sürücü Turna yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Turna, Karabük Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Turna'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

 


Kaynak: DHA
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