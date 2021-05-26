Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına iş başı eğitim
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Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına iş başı eğitim

Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına iş başı eğitim
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü iş başı eğitimleri bugün başladı.

Eskişehir Orman İşletme Müdürlüğü iş başı eğitimleri bugün başladı.

Seyitgazi Orman emvali deposunda yapılan eğitim ve tatbikat Orman Bölge Müdür Yardımcısı Hasan Bozan başkanlığında yapıldı. Orman yangınlarıyla mücadele Şube Müdürü Fikret Araç ve Makine Mühendisi Erhan Doğukan tarafından işletme şefleri, arazöz şoförleri ve yangın işçilerine Covid 19 tedbirlerine uygun bir şekilde iş başı eğitimi verildi. - ESKİŞEHİR

Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına iş başı eğitim
Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına iş başı eğitim
Orman İşletme Müdürlüğü çalışanlarına iş başı eğitim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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