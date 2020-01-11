Orman İşletme Müdürlüğü 6 projeyi hayata geçirdi

11.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:29

Adıyaman Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, 2019 yılında 6 adet projeyi hayata geçirerek uyguladıklarını söyledi.



Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, 2019 yılında uygulanan projeler ile ilgili bilgi verdi. Mehmet Harbi, yıl içerisinde toplam 6 projenin hayata geçirildiğini ve bu projelerin bedelinin 8 milyon 770 bin 170 TL olduğunu kaydetti.



Harbi, "Bu projelerden 5'i tamamlanmış, 1'i devam etmektedir. Bu yıl başlayan bu projelerin geneline baktığımızda yüzde 92 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır. Orman İşletmecilik Projesi, Fidan Üretim Projesi, Silvikültür Projesi, Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Projesi, ORKÖY Projesi, Özel Ağaçlandırma Projesi gerçekleştirilmiştir" dedi.



Harbi, Adıyaman'da özel ağaçlandırma ve badem üretimi konusunda vatandaşlara ciddi destek sağlandığını sözlerine ekledi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA