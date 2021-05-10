Orman işletme ekipleri gece devriyesiyle ormanlara sahip çıkıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orman işletme ekipleri gece devriyesiyle ormanlara sahip çıkıyor

Orman işletme ekipleri gece devriyesiyle ormanlara sahip çıkıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aliağa Orman İşletme Şefliği Orman Toplu Koruma görevlileri, tam kapanmada Aliağa ve Foça ormanlarını gece saatlerinde karış karış gezerek orman suçlarına karşı göz açtırmıyor.

İzmir Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Aliağa Orman İşletme Şefliği Orman Toplu Koruma görevlileri, tam kapanmada Aliağa ve Foça ormanlarını gece saatlerinde karış karış gezerek orman suçlarına karşı göz açtırmıyor.

Orman Toplu Koruma görevlileri, ormanlara sahip çıkıyor. Aliağa Orman İşletme Şefliği Orman Toplu Koruma görevlileri, özelikle tam kapanma döneminde işlenebilecek orman suçlarına karşı gece karış karış Foça ve Aliağa ormanlarını dolaşıyor. Suçlulara göz açtırmayan ekipler, iki ayrı ekiple gün doğumuna kadar ormanlarda nöbet tutarak devriye atıyor.

İzmir Orman İşletme Müdürü Ersen Çetin, gelecek kuşakların emaneti zümrüt yeşili ormanların bu milletin milli serveti olduğunu ifade ederek; açma, işgal ve faydalanma, kesme, sökme, budama veya boğma yolları ile buralarda yapılacak her türlü kaçak yapı ve tesislerin kanunlarla engellendiği ifade etti.

Ersen Çetin, İzmir'de devriye ekiplerin yanı sıra önemli noktalara yerleştirilmiş foto kapanlarında 24 saat kayıt yaptığını sözlerine ekledi. - İZMİR

Orman işletme ekipleri gece devriyesiyle ormanlara sahip çıkıyor
Orman işletme ekipleri gece devriyesiyle ormanlara sahip çıkıyor
Orman işletme ekipleri gece devriyesiyle ormanlara sahip çıkıyor
Orman işletme ekipleri gece devriyesiyle ormanlara sahip çıkıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop
Magazin Hadise Seda Sayan Nesrin Cavadzade Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Gökhan Töre Samet Aybaba Mete Kalkavan Aykut Kocaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Orman işletme ekipleri gece devriyesiyle ormanlara sahip çıkıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 11:59:05. #1.15#

title