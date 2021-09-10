Orman işçisi kestiği ağacın altında hayatını kaybetti
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Orman işçisi kestiği ağacın altında hayatını kaybetti

Orman işçisi kestiği ağacın altında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bolu'da ormanlık alanda kestiği ağacın üzerine devrildiği 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Bolu'da ormanlık alanda kestiği ağacın üzerine devrildiği 55 yaşındaki işçi hayatını kaybetti.

Olay, dün Gerede Yumrutaş Çapak Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çapak Deresi mevkiinde orman kesim işinde çalışan Ahmet Elik, daha önceden keserken yıkılmayan ağacın olduğu alanda çalışmaya başladı. Bu sırada daha önceden kesilen ağaç, Elik'in üzerine devrildi. Elik'in ağacın altında kaldığı gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Elik'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Elik'in cansız bedeni, Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - BOLU

Orman işçisi kestiği ağacın altında hayatını kaybetti
Orman işçisi kestiği ağacın altında hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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