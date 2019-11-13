Orman işçisi evinde ölü bulundu

13.11.2019 08:59 | Son Güncelleme: 13.11.2019 09:04

Milas Orman İşletme Müdürlüğü'nde şoför olarak görev yapan Şaban Balcı (57) evinde ölü bulundu.



Milas'ın Cumhuriyet Mahallesi'nde yer alan Beyaz Yapı Sitesi'nde ikamet eden Şaban Balcı'dan 3 gündür haber alamayan yakınları ve iş arkadaşları durumu sağlık ve güvenlik güçlerine bildirdi.



Evde hareketsiz şekilde yatan Balcı'nın sağlık kontrolünü yapan 112 ekipleri Balcı'nın yaşamanı yitirdiğini belirledi.



Balcı'nın ölüm nedeni yapılacak olan otopsi ile belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA