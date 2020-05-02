Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
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Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Orman işçilerini taşıyan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
02.05.2020 20:55 | Son Güncelleme: 02.05.2020 20:58

Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçilerinin bulunduğu traktör devrildi.

Karabük'ün Yenice ilçesinde orman işçilerinin bulunduğu traktör devrildi. Kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yenice Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı Sarıot İşletme Şefliği 123. Bölmede meydana geldi. Orman işçileri üretim bölgelerine giderken Erol Madak'ın kullandığı 78 YA 091 plakalı traktörün kayması sonucu devrildi. Kazada traktörde bulunan Ramazan Onat (42) olay yerinde can verirken, Erol Madak ve Furkan Madak ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Onat'ın cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından traktörün altından çıkarılarak Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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