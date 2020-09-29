Orman işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: Biri ağır, 15 yaralı
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Orman işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: Biri ağır, 15 yaralı

29.09.2020 23:05 | Son Güncelleme: 29.09.2020 23:09
Orman işçilerini taşıyan minibüs ile kamyon çarpıştı: Biri ağır, 15 yaralı

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, kamyon ile orman işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu biri ağır, 15 kişi yaralandı.

 

BARTIN'ın Ulus ilçesinde, kamyon ile orman işçilerini taşıyan minibüsün çarpışması sonucu biri ağır, 15 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde, Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Değirmenyanı mevkisinde meydana geldi. Sual Ünal yönetimindeki 34 VEP 71 plakalı kamyon, karşı yönden gelen Mehmet Ali Karınca yönetimindeki 63 EZ 385 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada, minibüste bulunan 13 orman temizlik işçisi ile minibüs şoförü Mehmet Ali Karınca ve kamyon sürücüsü Sual Ünal yaralandı. Yaralılar, uzun süre yol kenarında ambulans beklerken, birbirlerine sarılarak, ağladı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil, itfaiye ve AFAD ekipleri geldi. Minibüste sıkışan şoför ile 3 kişi itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılırken, yaralılar ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  BELEDİYE BAŞKANI KAZA YERİNE GELDİ

Kazanın yaşandığı yere gelen Kumluca Belediye Başkanı İsmail Can, "Zafer köyündeki yaylalarda orman gülü temizliği yapan işçilerle kamyon çarpıştı. Kazanın nasıl olduğuna dair bir bilgimiz yok. Toplam 15 yaralımız var. Minibüs şoförünün durumunun ağır olduğu bizlere söylendi. Büyük bir kaza, hepimize geçmiş olsun" dedi. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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