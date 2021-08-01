ORMAN İŞÇİLERİNE HORTUM TAŞIYAN MERVE: ZAMAN DEĞİŞSE DE KADINLARIMIZ HİÇ DEĞİŞMEDİ
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ORMAN İŞÇİLERİNE HORTUM TAŞIYAN MERVE: ZAMAN DEĞİŞSE DE KADINLARIMIZ HİÇ DEĞİŞMEDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde 3 gündür devam eden maki yangınını söndürme çalışmalarına katılan ve arazöz hortumu taşıdığı sırada çekilen fotoğrafı, Kurtuluş Savaşı'nda kağnılarla cepheye mermi taşıyan kadınların fotoğrafıyla yan yana sosyal medyada yüzlerce kez paylaşılan Merve Koçyiğit...

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde 3 gündür devam eden maki yangınını söndürme çalışmalarına katılan ve arazöz hortumu taşıdığı sırada çekilen fotoğrafı, Kurtuluş Savaşı'nda kağnılarla cepheye mermi taşıyan kadınların fotoğrafıyla yan yana sosyal medyada yüzlerce kez paylaşılan Merve Koçyiğit (19), "Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi" dedi.

Köyceğiz ilçesinin Yangı Mahallesi'ndeki makilik alanda 28 Temmuz'da saat 15.45'te başlayan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin sürdüğü yangını söndürme çalışmalarına, kadınların ve çocukların da aralarında bulunduğu vatandaşlar destek oluyor. Yangının başladığı günden bu yana orman işçileri ve itfaiye personelleri ile birlikte söndürme çalışmalarının içerisinde yer alan Merve Koçyiğit, azmi ile örnek oldu. Türkiye, Merve'yi alev savaşçılarına destek olmak için arazözün hortumunu sırtına alarak taşıdığı sırada çekilen fotoğrafı ile tanıdı. Sosyal medyada Kurtuluş Savaşı'nda cepheye kağnılarla mermi taşıyan kadınların fotoğrafıyla birlikte yan yana, yüzlerce kez paylaşılan fotoğraf ile herkesin merak ettiği Merve, duygularını DHA muhabirine anlattı.

Koçyiğit, yangının evlerine doğru ilerlediğini belirti, "Alevlerin yolun alt tarafına inmemesi için uğraştık. Evlerimiz yanacaktı. Nefes almamızı sağlayan yeşil alanlarımızı, ormanlarımızı kurtarmak için herkesi destek olmaya davet ediyorum. Fotoğrafın paylaşılmasından sonra çok sayıda mesaj atan ve arayan oldu. Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi" dedi.

ORMAN İŞÇİLERİNE HORTUM TAŞIYAN MERVE: ZAMAN DEĞİŞSE DE KADINLARIMIZ HİÇ DEĞİŞMEDİ
ORMAN İŞÇİLERİNE HORTUM TAŞIYAN MERVE: ZAMAN DEĞİŞSE DE KADINLARIMIZ HİÇ DEĞİŞMEDİ
ORMAN İŞÇİLERİNE HORTUM TAŞIYAN MERVE: ZAMAN DEĞİŞSE DE KADINLARIMIZ HİÇ DEĞİŞMEDİ
ORMAN İŞÇİLERİNE HORTUM TAŞIYAN MERVE: ZAMAN DEĞİŞSE DE KADINLARIMIZ HİÇ DEĞİŞMEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Orman işçilerine hortum taşıyan Merve: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi
Orman işçilerine hortum taşıyan Merve: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi
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ORMAN İŞÇİLERİNE HORTUM TAŞIYAN MERVE: ZAMAN DEĞİŞSE DE KADINLARIMIZ HİÇ DEĞİŞMEDİ - Haberler
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