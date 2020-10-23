Orman işçileri ormanda sınava girdi

Orman işçileri ormanda sınava girdi Türkiye'de belgesiz orman işçisi kalmayacak Artvin'de orman işçilerine yönelik mesleki yeterlilik sınavı yapıldı.

Orman işçileri ormanda sınava girdi

Türkiye'de belgesiz orman işçisi kalmayacak

ARTVİN - Artvin'de orman işçilerine yönelik mesleki yeterlilik sınavı yapıldı. Merkez Taşlıca köyü, bin 700 rakımlı Sallet Ormanları'nda yapılan sınavda, başarılı olan orman işçilerine 5 yıl geçerli olmak üzere belgeleri verilecek.

Orman işçileri bu kez ormanda sınava girdi. "Orman Üretim İşçiliği" ile "Orman Yetiştirme ve Bakım İşçiliği" meslek gruplarına yönelik, sınav ve belgelendirme yetkisi bulunan Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Birimi belgelendirme sınavları Artvin'de yapıldı.

Merkez Taşlıca köyü, 1700 rakımlı Sallet mevkiinde bulunan ormanlık alanda, orman işçileri sınava tabi tutuldu. Teorik, sürütme-yükleme ve boşaltma-kesme olmak üzere 3 istasyondan oluşan sınavda, orman işçileri yer yer zor anlar yaşadı. 8 gün süren ve 128 orman işçisinin katıldığı sınavda başarılı olan başarılı olan işçiler, beş yıl geçerli süresi bulunan belgeleri almaya hak kazanacak.

Sınavda görevli emekli Orman Mühendisi Ali Yıldız, yaptığı açıklamada "İş Kanunu gereği, Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Birimi kanalıyla orman işçilerimize sınav yapıyoruz. Teorik, sürütme yükleme, boşaltma ve kesme işleminin yer aldığı bu sınavlar, üç istasyondan oluşuyor. İstasyondan başarılı olan orman işçilerine belge veriyoruz. Bunun daha da önemlisi mesleki yeterlilik kurumu tarafından. Akredite olan OR-KOOP tarafından veriliyor. Yaptığımız sınavda başarılı alan orman işçilerine, 5 yıl geçerlilik süresi olan belgelerini veriyoruz. Bu belgelerini alan işçiler orman kesiminde kullanacaklar. 2021 yılı sonuna kadar bu belgeleri almaları gerekiyor. Orman kesimi yaparken ellerinde bir belge olacak. Türkiye de orman işçisi belgesiz kalmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM GÜNGÖR