Orman işçileri faciayı anlattı

- Orman işçileri faciayı anlattı Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını söndürmek için müdahale eden Beriev Be-200 tipi uçağın düşme anını şahitlik eden orman işçileri o anları anlattılar.

- Orman işçileri faciayı anlattı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınını söndürmek için müdahale eden Beriev Be-200 tipi uçağın düşme anını şahitlik eden orman işçileri o anları anlattılar.

Uçağın yanan ormanlık alana soğutmak için bugün bölgeye geldiğini belirten orman işçileri, uçağın soğutma için yanan alana köpük bıraktığı anda düştüğünü kaydettiler. Uçağın videosunu çekerken gözden kaybolmasının ardından 'uçak düştü' diye bilgi geldini ifade eden orman işçileri olay yerine yangın söndürme çalışması yapan ekipleri hareket ettiğini belirttiler.

Düşen uçakta 5'i Rus 3 Türk mürattabat bulunuyordu. AFAD, UMKE ve Jandarma ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Resul Yanbul