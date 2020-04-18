Orman işçileri devrilen ağaçları ekonomiye kazandırmak için çalışıyor MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen orman işçileri, valilik izniyle, geçen aylara yaşanan aşırı kar yağışı ve fırtınadan yıkılan çam ağaçlarını ekonomiye kazandırmak için çalışıyor.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde sokağa çıkma yasağına rağmen orman işçileri, valilik izniyle, geçen aylara yaşanan aşırı kar yağışı ve fırtınadan yıkılan çam ağaçlarını ekonomiye kazandırmak için çalışıyor. İçişleri Bakanlığı'nca 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı vatandaşlara kısıtlama getirirken, yasaktan muaf olanlar ise çalışmalarını sürdürüyor. Çamlıyayla ilçesinde orman işçileri, şubat ayında yaşanan aşırı kar yağışı ve fırtınadan yıkılan çam ağaçlarını ekonomiye kazandırmak için çalışıyor. Orman işçisi Turgay Sert (45), İçişleri Bakanlığı'nca 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağı vatandaşlara kısıtlama getirirken, yasaktan muaf olanlar ise çalışmalarını sürdürüyor. Çamlıyayla ilçesinde orman işçileri, şubat ayında yaşanan aşırı kar yağışı ve fırtınadan yıkılan çam ağaçlarını ekonomiye kazandırmak için çalışıyor. Orman işçisi Turgay Sert (45), Mersin Valiliği izni ile çalışarak, Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü'nün damgaladığı ağaçları bulundukları yerden çekerek, kabuklarını soyup ekonomiye kazandırdıklarını söyledi. Çamlıyayla ilçesi genelinde yaklaşık 15 bine yakın çam ağacının aşırı kar yağışı ve fırtınadan dolayı devrilip, dallarının kırıldığını tahmin ediliyor.

Kaynak: DHA