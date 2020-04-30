"Orman İçin Sağlık Projesi" Kırklareli'nde zararlı böceklerle mücadele amacıyla ormanlara radyatör tipi tuzaklar yerleştirildi.

Kırklareli'nde zararlı böceklerle mücadele amacıyla ormanlara radyatör tipi tuzaklar yerleştirildi.

Kırklareli Orman İşletme Müdürlüğü ile Bulgaristan Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen "Orman İçin Sağlık Projesi" devam ediyor.

Kabuk böceklerinin popülasyonunun azaltılarak ormanların sağlıklı bir yapıya ulaşması hedeflendiği proje kapsamında Üsküp ve Kofçaz ilçesinde ormanda belirlenen noktalara radyatör tipi 10 tuzak konuldu.

Orman İşletme Müdürü Önder Terzi, yaptığı yazılı açıklamada, projenin başarıyla devam ettiğini belirtti.

Zararlı böcek türleri ile mücadele ettiklerini aktaran Terzi, kabuk böceklerinin popülasyonunu azaltmak istediklerini kaydetti.

Radyatör tipi tuzaklar yardımıyla zararlı böceklerin toplanıp imha edileceğini bildiren Terzi, "Yararlı böcekler ise yapılacak sık kontroller sayesinde doğaya salınacak. Bu sayede kabuk böcekleri konusunda gerekli envanter kayıtları tutularak popülasyonu izleyici gözetleme ağı da kurulmuş olacak."

Kaynak: AA